نسيب: مفاوضات لجلب تقنيات صناعة بواخر لإزالة أوحال السدود

طالب وزير الموارد المائية، حسين نسيب، الإثنين، بضرورة الاستفادة من المياه المعالجة عبر المحطات المخصصة لذلك، معتبرا مخلفاتها ضرورية للإنتاج الفلاحي، داعيا إلى أهمية الاستثمار في هذا المجال تبعا لكون المواد العضوية التي تحتويها مفيدة جدا للإنتاج الفلاحي خصوصا بعد دخول بعض المحطات في المرحلة الثالثة من حيث المعالجة لسقي الخضراوات موضحا أنه بعد محطة وهران من المنتظر وضع محطة بوفاريك في الخدمة بعد شهر تليها محطة ولاية معسكر.

وكشف الوزير في زيارة إلى عين الدفلى، أن الجهود متواصلة من خلال مفاوضات تجري في الوقت الراهن لاقتناء باخرة مخصصة لإزالة الأوحال من السدود في غضون شهر، مضيفا أن إنتاج مثل تلك التجهيزات محليا من خلال نسبة إدماج تصل إلى 80 من المائة على أن تتعداها إلى المائة بالمائة بعد ذلك، تجري المفاوضات بشأنه من قبل مؤسسة محلية مع جهة أجنبية، بغية وضع حد للاستيراد وربح العملة الصعبة.