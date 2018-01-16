أدى إلى إلغاء عدد كبير من الرحلات وقف إضراب الجوية الجزائرية

أنهى مضيفو الخطوط الجوية الجزائرية، مساء الاثنين، إضرابا عن العمل تسبب في شلل كامل بمطار الجزائر وجزئي في مطارات شرق وغرب البلاد.

ونقلت الإذاعة الأولى عن مصدر مسؤول بالشركة تأكيده أن "مستخدمي الملاحة التجارية الملاحة التجارية بالخطوط الجوية الجزائرية استأنفوا عشية هذا الاثنين عملهم بعد الإضراب الذي تسبب في اضطراب في الرحلات الجوية الداخلية و الخارجية".

وجاء هذا القرار بعد صدور حكم من محكمة الدار البيضاء بالعاصمة بعدم شرعية الإضراب الذي بدأ صبيحة الإثنين.

ومساء الاثنين أنزلقت الأمور إلى مناوشات بين المسافرين وموظفي الشركةبسبب تعطل الرحلات.

وقال شهود عيان أن مسافرين اقتحموا، مساء الاثنين، مركز الاستراحة التابع لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بمطار هواري بومدين احتجاجا على استمرار تعليق الرحلات بسبب إضراب المضيفين دون وجود تأكيد رسمي لموعد إقلاع طائراتهم.

ووفق مصادرنا فإن مطار هواري بومدين شهد فوضى عارمة، مساء الاثنين، بعد اقتحام مسافرين غاضبين لمركز استراحة الشركة وصل حد تخريب بعض المحتويات ومناوشات مع الموظفين استدعى تدخل مصالح الأمن لتهدئة الأمور.

وذكر شهود عيان تسجيل إغماءات وسط مرضى وكبار السن قضوا ساعات اليوم في المطار في انتظار إقلاع طائراتهم لكن دون جدوى، في الوقت الذي لا توجد تأكيدات رسمية بشان موعد الرحلات وسط شكاوي من المسافرين حول تعطل مصالحهم.

وزوال الاثنين، قضت محكمة الدار البيضاء بعدم شرعية الإضراب المفاجئ للمضيفين لكن الاحتجاج تواصل ولم تتوصل إدارة الشركة إلى اتفاق مع المحتجين.