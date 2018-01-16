تحقق مصالح القضاء على مستوى ولاية باتنة في قضية غير مسبوقة بعد ما أثارت حيثياتها قرائن شبهة قضية قتل مأجور كاد أن يذهب ضحيته عون مساعد قضاء يعمل لدى مجلس قضاء باتنة، كان تعرض لاعتداء مسلح يوم 20 ديسمبر الفارط شارك فيه شخصان ترصدا له غداة خروجه من منزله الكائن بباركافوراج، وتلقى ضربتين، أصابت إحداهما ساقه والأخرى باب السيارة.
وتم توقيف أحد المشتبه فيهما اثر التعرف عليه من طرف شاهد التقى به بمحض الصدفة خلال تقديمه للمحكمة في ملف آخر متعلق بسرقة هاتف نقال واتهم الموقوف شخصا آخر بارتكاب الاعتداء، غير أن الشاب الثاني ناقض زميله الأول، مشيرا أنه هو من نفذ الاعتداء، وطلب منه المساعدة في المهمة، مسلما إياه قرص مخدر ليريكا ومبلغ 4 ملايين سنتيم.
وتطورت القضية من خلال إثارة أسماء عدد من الشركاء بينهم سائق شاحنة أوصل المشتبه فيهما مقابل مبلغ يفوق 3 ملايين سنتيم، وكذا شخصين آخرين يعملان في جامعة باتنة، تم ترديد اسميهما في القضية، ما كان سببا مباشرا في اعتبار الملف منطويا على شبهة محاولة القتل بطلب وبتخطيط مسبق ومقابل مبلغ من المال وصل 20 مليون سنتيم بين عدد من المتهمين وفقا لما أوردته مصادر مطلعة. فيما يجهل سبب محاولة القتل لتعذر الوصول للضحية في قضية لم تفصح عن أسرارها الكاملة نظرا لاستمرار عمليات التحقيق التي تحظى بمتابعة الوزارة نظرا لحيثياتها غير المسبوقة.
وكانت مصالح الأمن اتهمت ستة أشخاص بالضلوع في القضية بناء على تحقيقاتها الابتدائية، أودع خمسة منهم الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق بتاريخ 28 ديسمبر الفارط، بعد ما وجهت النيابة طلبها الافتتاحي على أساس جنايتي تكوين جمعية أشرار قصد ارتكاب جناية، وجناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فيما وضع سادس تحت الرقابة القضائية لعدم وجود أدلة ضده، في انتظار الفصل النهائي لقاضي التحقيق المكلف بمتابعة أطوار التحقيق القضائي المعمق.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية انحصار التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1مجمّع حسناوي يطلق مشروعا للقضاء على الهوائيات المقعرة بالجزائر
2توقيف لصة الجنائز بقسنطينة
3"مُكرّر" تُخرَب مستقبل مئات الشباب وتشتَت عائلات بوهران!؟
4اتهام 23 عون أمن بسرقة عتاد إقامة جامعية في تيارت
5عصابة الأموال المزورة في قبضة الأمن في بئر مراد رايس
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
التخنزر
صالح عوض
من يخترق الحاجز
جمال لعلامي
"تاع الذراري"!
عبد الحميد عثماني
ترقية الأمازيغية أم الفرنسية؟!
عبد الرحمن الكناني
ماذا يجري في تونس؟
عمار يزلي
كل الطرق فيها "فصاد"
جمال لعلامي
مرشد وجوليانا نموذجا!
محمد حمادي
السّكن برعاية "الفلانتين"؟!
حبيب راشدين
خصخصة الدولة عبر الاستحواذ على السلطة
صالح عوض
مصر والجغرافيا السياسية.. أي دور استراتيجي؟
الفيديو
الجزائر والمغرب.. أزمة، فمصافحة، فعناق، فأزمة..!
رئيس ليبيريا جورج ويا يحضر صلاة الجمعة في مونروفيا
هل تجار المخدرات وحدهم من يستحقون الإعدام يا أويحيى؟
الداعية الطاهر سرايش.. يترجّل
21 سنة على رأس النقابة.. ما هو سر عبد المجيد سيدي السعيد؟!
الفلسطينيون يحذرون من الآثار السلبية لقرار واشنطن تجميد المساعدات
شاهد كيف أحرجت كيت ميدلتون الأمير وليام برقصها العلني!
الأئمة الموقوفون.. هل ينفذون فعلا أجندات دولة أخرى؟!
الرئيس الفلسطيني يشن هجوماً لاذعاً على ترامب
تركيا وأمريكا.. أزمة جديدة على وقع طبول الحرب..!
واقعة غير مسبوقة في عالم الجريمة بالجزائر
"قاتل مأجور" يحاول اغتيال موظف مقابل 20 مليونا بباتنة
طاهر حليسي
مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة
تحقق مصالح القضاء على مستوى ولاية باتنة في قضية غير مسبوقة بعد ما أثارت حيثياتها قرائن شبهة قضية قتل مأجور كاد أن يذهب ضحيته عون مساعد قضاء يعمل لدى مجلس قضاء باتنة، كان تعرض لاعتداء مسلح يوم 20 ديسمبر الفارط شارك فيه شخصان ترصدا له غداة خروجه من منزله الكائن بباركافوراج، وتلقى ضربتين، أصابت إحداهما ساقه والأخرى باب السيارة.
تغطيات ذات صلة
شاب يقتل زميله الطالب الجامعي بطعنة في الصدر بباتنة
إدانة إطارات من شركة الإسمنت بينهم المدير العام السابق بالحبس النافذ
خمس سنوات سجنا للمدير الولائي السابق للضرائب بسكيكدة
مقتل شاب وإصابة شرطي بسبب عصابة مخدرات في الطارف
بسكرة: العثور على طفل هرب من عائلته بمستغانم وبحوزته 16 مليونا
وتم توقيف أحد المشتبه فيهما اثر التعرف عليه من طرف شاهد التقى به بمحض الصدفة خلال تقديمه للمحكمة في ملف آخر متعلق بسرقة هاتف نقال واتهم الموقوف شخصا آخر بارتكاب الاعتداء، غير أن الشاب الثاني ناقض زميله الأول، مشيرا أنه هو من نفذ الاعتداء، وطلب منه المساعدة في المهمة، مسلما إياه قرص مخدر ليريكا ومبلغ 4 ملايين سنتيم.
وتطورت القضية من خلال إثارة أسماء عدد من الشركاء بينهم سائق شاحنة أوصل المشتبه فيهما مقابل مبلغ يفوق 3 ملايين سنتيم، وكذا شخصين آخرين يعملان في جامعة باتنة، تم ترديد اسميهما في القضية، ما كان سببا مباشرا في اعتبار الملف منطويا على شبهة محاولة القتل بطلب وبتخطيط مسبق ومقابل مبلغ من المال وصل 20 مليون سنتيم بين عدد من المتهمين وفقا لما أوردته مصادر مطلعة. فيما يجهل سبب محاولة القتل لتعذر الوصول للضحية في قضية لم تفصح عن أسرارها الكاملة نظرا لاستمرار عمليات التحقيق التي تحظى بمتابعة الوزارة نظرا لحيثياتها غير المسبوقة.
وكانت مصالح الأمن اتهمت ستة أشخاص بالضلوع في القضية بناء على تحقيقاتها الابتدائية، أودع خمسة منهم الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق بتاريخ 28 ديسمبر الفارط، بعد ما وجهت النيابة طلبها الافتتاحي على أساس جنايتي تكوين جمعية أشرار قصد ارتكاب جناية، وجناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فيما وضع سادس تحت الرقابة القضائية لعدم وجود أدلة ضده، في انتظار الفصل النهائي لقاضي التحقيق المكلف بمتابعة أطوار التحقيق القضائي المعمق.