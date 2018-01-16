إضرابات واحتجاجات بعض القطاعات الوظيفية، هذه الأيام، تحوّلت في الشكل والمضمون، إلى منغّص "يكرّه حياة" المواطنين، بدل أن ينقل الهلع إلى الوزارات المعنية بحلّ مشاكل المضربين، أو التفاوض معهم وإقناعهم بالتراجع عن شلّ مصالح عامة الناس وتحويل القطاعات "الشعبية" إلى رهينة يضغطون بها لجني محصول وفير تحت الطاولة!
في المستشفيات والمطارات والمدارس والطرقات، مواطنون ضحايا لا حول ولا قوّة لهم، تحوّلوا إلى وسيلة يستخدمها المحتجون أو يعذبونها، وهي في الأصل والفصل لا علاقة لها بتسوية القضية، أو التدخل لحلّ المعضلة وديا بين الشاكي والمشتكي منه !
هل يدفع الوزير حسبلاوي، فاتورة المعاناة التي يتكبدها المرضى يوميا عبر المستشفيات، بسبب إضراب الأطباء المقيمين؟ هل بتعذيب المرضى ستستجيب الوزارة بسرعة لمطالب مهنية ووظيفية ومادية، لا علاقة للمريض بها، لا من بعيد أو قريب؟
هل تدفع يا ترى الوزير بن غبريط ثمن "تسكّع" التلاميذ بالشوارع، بسبب احتجاج نقابات التربية، أو إضراب بعض الأساتذة عبر بعض المؤسسات التربوية بسبب خلافات مع مديري هذه المؤسسات، أو لأسباب معنية ونقابية "محلية" تخصّ جهة دون أخرى؟
هل يدفع علاّش ثمن المعاناة التي واجهها ويواجهها المسافرون عبر المطارات، بسبب احتجاج التقنيين أو المضيفين أو الطيّارين، لأسباب هي كذلك متعلقة بمشاكل ومطالب مهنية، لا علاقة للمواطن أو المسافر بها، بأيّ شكل من الأشكال، ولا حال من الأحوال؟
هذه ثلاثة نماذج عن احتجاجات قطاعية، ضربت المواطن في مقتل، وأسكنت الفزع والهلع والرعب و"الخلعة" بكلّ اللغات في جسده، وحوّلته إلى كائن مرعوب، يغادر منزله وهو يُدرك أنه سيُواجه في يومه متاعب ومصاعب ومصائب لن يحلها إلاّ العليّ القدير !
حتى وإن كان وزراء القطاعات المعنية بإضرابات نقاباتهم وعمالهم، يتحملون المسؤولية، وهم بعيدين عن "البراءة"، إلاّ أن هذا التشخيص لا يعطي الحقّ للمضربين كي يستخدمون المواطنين دروعا بشرية في المستشفيات والمطارات والمدارس، ولا داعي هنا، لنقل الشهادات والاعترافات، التي تروي مأساة الضحايا ودفعه لوحدهم الفاتورة !
على المعنيين الجلوس إلى طاولة الحوار، رغما عنهم، لأنهم يتسببون في إكراه شديد للبسطاء والتعساء، والخطير في الموضوع، بغضّ النظر عن "مشروعية" بعض الاحتجاجات، فإن المحتجين أو المضربين يستعملون وظائفهم لقضاء مصالح شخصية، حتى وإن كانت تحت غطاء المطالب المهنية!
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية انحصار التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1التخنزر
2إنها مسألة شرف
3زوالية.. دروع بشرية!
4هل نحن عاجزون أمام المستقبل؟
Français English
الرأي
سليم قلالة
هل نحن عاجزون أمام المستقبل؟
جمال لعلامي
زوالية.. دروع بشرية!
صالح عوض
إنها مسألة شرف
محمد الهادي الحسني
التخنزر
صالح عوض
من يخترق الحاجز
جمال لعلامي
"تاع الذراري"!
عبد الحميد عثماني
ترقية الأمازيغية أم الفرنسية؟!
عبد الرحمن الكناني
ماذا يجري في تونس؟
عمار يزلي
كل الطرق فيها "فصاد"
جمال لعلامي
مرشد وجوليانا نموذجا!
الفيديو
الجزائر والمغرب.. أزمة، فمصافحة، فعناق، فأزمة..!
رئيس ليبيريا جورج ويا يحضر صلاة الجمعة في مونروفيا
هل تجار المخدرات وحدهم من يستحقون الإعدام يا أويحيى؟
الداعية الطاهر سرايش.. يترجّل
21 سنة على رأس النقابة.. ما هو سر عبد المجيد سيدي السعيد؟!
الفلسطينيون يحذرون من الآثار السلبية لقرار واشنطن تجميد المساعدات
شاهد كيف أحرجت كيت ميدلتون الأمير وليام برقصها العلني!
الأئمة الموقوفون.. هل ينفذون فعلا أجندات دولة أخرى؟!
الرئيس الفلسطيني يشن هجوماً لاذعاً على ترامب
تركيا وأمريكا.. أزمة جديدة على وقع طبول الحرب..!
زوالية.. دروع بشرية!
جمال لعلامي
إضرابات واحتجاجات بعض القطاعات الوظيفية، هذه الأيام، تحوّلت في الشكل والمضمون، إلى منغّص "يكرّه حياة" المواطنين، بدل أن ينقل الهلع إلى الوزارات المعنية بحلّ مشاكل المضربين، أو التفاوض معهم وإقناعهم بالتراجع عن شلّ مصالح عامة الناس وتحويل القطاعات "الشعبية" إلى رهينة يضغطون بها لجني محصول وفير تحت الطاولة!
مقالات سابقة للكاتب
"تاع الذراري"!
مرشد وجوليانا نموذجا!
أبي في الدار.. أمّي في السوق!
الأميار والهوشة المرعوشة!
لا تتعجّبوا ولا تستغربوا!
في المستشفيات والمطارات والمدارس والطرقات، مواطنون ضحايا لا حول ولا قوّة لهم، تحوّلوا إلى وسيلة يستخدمها المحتجون أو يعذبونها، وهي في الأصل والفصل لا علاقة لها بتسوية القضية، أو التدخل لحلّ المعضلة وديا بين الشاكي والمشتكي منه !
هل يدفع الوزير حسبلاوي، فاتورة المعاناة التي يتكبدها المرضى يوميا عبر المستشفيات، بسبب إضراب الأطباء المقيمين؟ هل بتعذيب المرضى ستستجيب الوزارة بسرعة لمطالب مهنية ووظيفية ومادية، لا علاقة للمريض بها، لا من بعيد أو قريب؟
هل تدفع يا ترى الوزير بن غبريط ثمن "تسكّع" التلاميذ بالشوارع، بسبب احتجاج نقابات التربية، أو إضراب بعض الأساتذة عبر بعض المؤسسات التربوية بسبب خلافات مع مديري هذه المؤسسات، أو لأسباب معنية ونقابية "محلية" تخصّ جهة دون أخرى؟
هل يدفع علاّش ثمن المعاناة التي واجهها ويواجهها المسافرون عبر المطارات، بسبب احتجاج التقنيين أو المضيفين أو الطيّارين، لأسباب هي كذلك متعلقة بمشاكل ومطالب مهنية، لا علاقة للمواطن أو المسافر بها، بأيّ شكل من الأشكال، ولا حال من الأحوال؟
هذه ثلاثة نماذج عن احتجاجات قطاعية، ضربت المواطن في مقتل، وأسكنت الفزع والهلع والرعب و"الخلعة" بكلّ اللغات في جسده، وحوّلته إلى كائن مرعوب، يغادر منزله وهو يُدرك أنه سيُواجه في يومه متاعب ومصاعب ومصائب لن يحلها إلاّ العليّ القدير !
حتى وإن كان وزراء القطاعات المعنية بإضرابات نقاباتهم وعمالهم، يتحملون المسؤولية، وهم بعيدين عن "البراءة"، إلاّ أن هذا التشخيص لا يعطي الحقّ للمضربين كي يستخدمون المواطنين دروعا بشرية في المستشفيات والمطارات والمدارس، ولا داعي هنا، لنقل الشهادات والاعترافات، التي تروي مأساة الضحايا ودفعه لوحدهم الفاتورة !
على المعنيين الجلوس إلى طاولة الحوار، رغما عنهم، لأنهم يتسببون في إكراه شديد للبسطاء والتعساء، والخطير في الموضوع، بغضّ النظر عن "مشروعية" بعض الاحتجاجات، فإن المحتجين أو المضربين يستعملون وظائفهم لقضاء مصالح شخصية، حتى وإن كانت تحت غطاء المطالب المهنية!