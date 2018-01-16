شاركت مع "نيللي كريم" في فيلم مصري.. و"خطفت" البطولة من نجمة "العشق الممنوع".. هذه الأسرار الكاملة لبطلة مسلسل "السلطانة قُسم 2" على شاشة "الشروق TV"!

يتواصل بث المسلسل التاريخي التركي الشهير "السلطانة قسم" في جزئه الثاني الذي يعرض حصريا على شاشة "الشروق العامة"، حيث يلقى متابعة كبيرة ومشاهدة عالية من طرف المشاهدين، لكن الكثير منهم لا يملكون معلومات عن الشخصيات التي تجسد هذا العمل التلفزيوني الأنجح في تركيا، لهذا نستعرض اليوم للقراء الكرام التفاصيل الكاملة لنجمة هذا المسلسل من دون منازع صاحبة دور "السلطانة قسم"، الممثلة التركية "نورغول يشيلتشاي".

ولدت نورغول يشيلتشاي في 26 مارس عام 1976 بمدينة أفيون بتركيا، وهي من نجوم الصف الأول في تركيا لكثرة إنتاجاتها الغزيرة. بدأت مشوارها الفني عندما درست الدراما في جامعة الأناضول، بعد أن أنهت دراستها الثانوية في إزمير، وبعد تخرجها من الجامعة قدمت العديد من الأدوار الرئيسة على المسرح كدور "أوفيليا" في مسرحية "هاملت"، وشخصية "بلانش دوبوا" في عمل آخر بعنوان "الرغبة".

في العام 1998 أنطلقت يشيلتشاي في أول دور حقيقي لها، وهو مسلسل "الربيع لثاني"، بعد أن توالت عليها الأدوار الفنية وبدأ اسمها في الانتشار أكثر في عالم الفن، ففازت بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان "أنطاليا الذهبي للأعمال السينمائية". بين عامي 2002 – 2003 شاركت في أعمال سينمائية وتلفزيونية عديدة، كان من أكثر الأدوار التي عرفت بها مسلسل "قصر الحب" و"عشق و جزاء"، وكان من ضمن الأفلام التي شاركت فيها فيلم "مصري - تركي" مشترك "فرار مومياء" من بطولة نخبة من الفنانين المصريين على غرار ماجد المصري، نيللي كريم، سامي العدل وفتحي عبد الوهاب. وفي العام 2004 تزوجت يشيلتشاي من الفنان جيم أوزار، ولكنها تطلقت منه في العام 2010، بعد أن أنجبت منه عثمان في العام 2005.

"السلطانة قسم".. أول امرأة تحكم الدولة العثمانية

بالحديث عن قصة مسلسل "السلطانة قسم" الذي تم إنتاجه عام 2015، تدور أحداثها خلال القرن السابع عشر عند صعود السلطان أحمد الأول العرش العثماني، وحول حياة "قسم" التي كان إسمها الأصلي هو أناستاسيا قبل أن يتم خطفها وإرسالها إلى القصر ليغرم بها السلطان أحمد خان الأول.

و"السلطانة قسم" حسب التاريخ هي السلطانة الوالدة "ماه بيكر" وتعني بالتركي "وجه القمر" ليصبح اسمها لاحقا "قسم". وهي والدة السلطانين إبراهيم الأول ومراد الرابع وجدة السلطان محمد، ويميزها التاريخ عن باقي السلطانات بكونها أول امرأة تحكم الدولة فعليا بما في ذلك الجلوس على العرش وإدارة جلسات الديوان، ما لم تقم به أي سلطانة عثمانية من قبل.

ولعبت الممثلة اليونانية الشابة "اناستاسيا تسيليمبو" دور قسم في الحلقات الاولى أي مرحلة المراهقة، لتحل بعد ذلك في الحلقة التاسعة الممثلة التركية المتألقة بيرين سات وتستكمل الدور من مرحلة الشباب إلى نهاية العمل. أما في الموسم الثاني الذي يبث على "الشروق تي في" فقد تم اختيار نورغول يشيلتشاي للقيام ببطولة المسلسل بدلا من بيرين سات، بطلة مسلسل "العشق الممنوع". وجاء هذا القرار لعدم رضا عدد كبير من المشاهدين عن أداء سات للشخصية، إذ إنها وبحسب تقارير صحفية لم تهتم بإعطاء للشخصية التي حكمت الإمبراطورية العثمانية في القرن السابع عشر من خلال زوجها وأبنائه لاحقا أي عمق، وتعاملت معها باستخفاف.

825 مليون سنتيم.. أجر "السلطانة قسم" للحلقة الواحدة

حصلت "قسم" على العديد من الجوائز منها جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "شبه العروس" عام 2005 وجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "قطارات آدم" عام 2007 وجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "على حافة الحياة" عام 2007 وجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "الضمير" عام 2008. كما شاركت في عدة لجان تحكيم دولية مثل مهرجان القاهرة للسينما في دورته 31 . كما فازت بجائزة أفضل ممثلة تركية في مهرجان "ضيافة" العربي الدولي، الذي أُقيم في دبي، خلال العام الماضي.

وفي آخر خبر لها قالت نورغول يشيلتشاي التي تعد الممثلة الأعلى أجرا في تركيا، وهي التي تقاضت 50 ألف دولار عن الحلقة الواحدة من "قسم 2" ما يعادل 825 مليون سنتيم، إنها ستذهب إلى دبي قريبا، لقضاء عطلة نصف السنة الدراسية مع ابنها. ويُعد الجزء الثاني من مسلسل "السلطانة قُسُم" آخر أعمال الدرامية، وتشارك إلى جانبها النجمة التركية فرح زينب عبدالله، الشهيرة بـ"إيلين"، في مسلسل "على مر الزمان.