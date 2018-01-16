أقدم شاب يدعى "حسام. ر" البالغ من العمر 33 سنة، مساء الإثنين، على إشعال النار في جسده أمام مقر ولاية بسكرة تعبيرا عن غضبه من تهميش مطالبه الاجتماعية المتكررة للمصالح العمومية بالولاية، وغطت السنة النيران المشتعلة الأطراف السفلية وحوض جسم الضحية، قبل تدخل عون حماية مدنية ومواطنين وشرعوا في إطفاء النيران المشتعلة في جسد الضحية باستعمال معاطفهم.
وكان حسام حسب شهود عيان يهدد ويصرخ قبل إقدامه على محاولة الانتحار بعدما أوقف دراجته النارية الخاصة بالمعاقين حركيا بالقرب من المدخل الرئيسي للولاية، وأفادت مصادر بموقع الحادث والحي الشعبي الذي يقطنه الضحية أن حسام المنحدر من عائلة فقيرة تتكون من حوالي 4 أفراد المقيم بحي "الحفرة" هو أعزب يشتغل في أعمال حرة، لا تعدو أن تكون أعمال يدوية بسيطة. وكان الشاب متمسك بمطالب رفعها عدة مرات للمصالح العمومية بخصوص العمل وطلب الاستفادة من قطعة ارض لممارسة الفلاحة رفقه شقيقه البطال، غير أن عدم تجاوب الجهات العمومية مع مطالبه، دفعه في اليومين الماضين إلى الاحتجاج الفردي والمبيت أمام مقر الولاية وافتراش الأرض.
من جهتها مصالح الحماية المدنية أوردت للشروق أن الضحية الشاب أصيب بحروق من الدرجة الثاني. وهو يخضع للعلاج بمستشفى بشير بن ناصر، ولم تتوفر للشروق معلومات عن حالته. ويشار إلى أنها ثاني محاولة انتحار يقدم عليها حسام أمام مقر الولاية بعد فشلت محاولته الأولى التي أحبطها مواطنون وأقنعوه بالعدول على فعلته حسب ما أوضحه المواطنين، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيق في ملابسات الحادث الذي قام به حسام المعاق حركيا بنسبة 70 بالمائة، حينما ترجل من دراجته الخاصة بالمعاقين، وتركها أمام مدخل الولاية وتوجه بصعوبة إلى وسط الطريق حاملا زجاجة بلاستيكية بمعبئة بمادة البنزين وسكبها على نفسه وأشعل النار في جسمه في حالة هستيرية.
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معاق حركيا يحرق جسده أمام مقر ولاية بسكرة
مراد.ب
أقدم شاب يدعى "حسام. ر" البالغ من العمر 33 سنة، مساء الإثنين، على إشعال النار في جسده أمام مقر ولاية بسكرة تعبيرا عن غضبه من تهميش مطالبه الاجتماعية المتكررة للمصالح العمومية بالولاية، وغطت السنة النيران المشتعلة الأطراف السفلية وحوض جسم الضحية، قبل تدخل عون حماية مدنية ومواطنين وشرعوا في إطفاء النيران المشتعلة في جسد الضحية باستعمال معاطفهم.
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وكان حسام حسب شهود عيان يهدد ويصرخ قبل إقدامه على محاولة الانتحار بعدما أوقف دراجته النارية الخاصة بالمعاقين حركيا بالقرب من المدخل الرئيسي للولاية، وأفادت مصادر بموقع الحادث والحي الشعبي الذي يقطنه الضحية أن حسام المنحدر من عائلة فقيرة تتكون من حوالي 4 أفراد المقيم بحي "الحفرة" هو أعزب يشتغل في أعمال حرة، لا تعدو أن تكون أعمال يدوية بسيطة. وكان الشاب متمسك بمطالب رفعها عدة مرات للمصالح العمومية بخصوص العمل وطلب الاستفادة من قطعة ارض لممارسة الفلاحة رفقه شقيقه البطال، غير أن عدم تجاوب الجهات العمومية مع مطالبه، دفعه في اليومين الماضين إلى الاحتجاج الفردي والمبيت أمام مقر الولاية وافتراش الأرض.
من جهتها مصالح الحماية المدنية أوردت للشروق أن الضحية الشاب أصيب بحروق من الدرجة الثاني. وهو يخضع للعلاج بمستشفى بشير بن ناصر، ولم تتوفر للشروق معلومات عن حالته. ويشار إلى أنها ثاني محاولة انتحار يقدم عليها حسام أمام مقر الولاية بعد فشلت محاولته الأولى التي أحبطها مواطنون وأقنعوه بالعدول على فعلته حسب ما أوضحه المواطنين، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيق في ملابسات الحادث الذي قام به حسام المعاق حركيا بنسبة 70 بالمائة، حينما ترجل من دراجته الخاصة بالمعاقين، وتركها أمام مدخل الولاية وتوجه بصعوبة إلى وسط الطريق حاملا زجاجة بلاستيكية بمعبئة بمادة البنزين وسكبها على نفسه وأشعل النار في جسمه في حالة هستيرية.