مقتل 35 شخصا في إرهاب الطرقات

لقي 35 شخصا مصرعهم وأصيب 955 آخرون بجروح في 905 حادث مرور تم إحصاؤها في الفترة ما بين 14 و20 جانفي. وحسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية، الثلاثاء، وقد سجلت أثقل حصـيلة بولاية الجزائر بوفاة سبعة أشخاص وجرح 111 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية، إثـر وقوع 121 حادث مرور، حسب المصدر ذاته.

وعموما، أحصت وحدات الحماية المدنية في الفترة المذكورة، 4715 تدخلا لتغطية 4196 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر، فيما قامت ذات الوحدات بـ 850 تدخلا سمح بإخـماد 505 حريق منها منزلية وصناعية، فضلا عن حرائق أخرى مختلفـة.