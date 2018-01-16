مثل مغترب أمام محكمة الشراقة في العاصمة بتهمة النصب والاحتيال، على أساس الشكوى التي تقدمت بها فتاة في العقد الثالث من العمر، مفادها أنها كانت على علاقة غرامية بالمتهم منذ سنوات، وبعد أن وعدها بالزواج، أصبحت تقرضه مبالغ ماليّة إلى أن وصلت إجمالا 100 مليون سنتيم، وفي يوم الوقائع أخبرته أن والديها ينتظرون قدومه إلى منزلها لخطبتها، ففاجأها بأنه من المستحيل الارتباط بها، فطالبته بأموالها، غير أنه رفض إرجاعها لها، وهو ما جعلها تقرر مقاضاته بعد أن احتال عليها وقدم لها وعودا كاذبة.
من جهة أخرى، أنكر المتهم الفعل المنسوب إليه، موضحا أن الضحية المزعومة كانت تشتري له هدايا ثمينة، حيث قدمت له هدية وهي عبارة عن ساعة يد مثلا تقدر قيمتها بـ 15 مليونا، محاولة بذلك إغراءه للارتباط بها، وعندما صارحها بعدم الزواج، دخلت في حالة غضب لتتوجه إلى والديه وتهددهما بزجّه في السجن، وفعلا نفذت تهديدها من خلال ادعاءاتها بأنها أقرضته 100 مليون سنتيم على دفعات.
وبعد التماس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس عاما نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج، تأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية انحصار التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1إعفاء المواطنين من "شهادة السلبية" في ملفات "LPA"
2طائرة جزائرية تعود أدراجها إلى مطار هواري بومدين
3فقدان طفلة في غرق زورق للحراقة بوهران
4معاق حركيا يحرق جسده أمام مقر ولاية بسكرة
5مؤسسات نفطية تستغل عقود التمهين للتوظيف غير القانوني
Français English
الرأي
صالح عوض
لا للتمحور
سلطان بركاني
أيّ إسلام يريده هؤلاء للجزائريين؟
سليم قلالة
هل نحن عاجزون أمام المستقبل؟
جمال لعلامي
زوالية.. دروع بشرية!
صالح عوض
إنها مسألة شرف
محمد الهادي الحسني
التخنزر
صالح عوض
من يخترق الحاجز
جمال لعلامي
"تاع الذراري"!
عبد الحميد عثماني
ترقية الأمازيغية أم الفرنسية؟!
عبد الرحمن الكناني
ماذا يجري في تونس؟
الفيديو
الجزائر والمغرب.. أزمة، فمصافحة، فعناق، فأزمة..!
رئيس ليبيريا جورج ويا يحضر صلاة الجمعة في مونروفيا
هل تجار المخدرات وحدهم من يستحقون الإعدام يا أويحيى؟
الداعية الطاهر سرايش.. يترجّل
21 سنة على رأس النقابة.. ما هو سر عبد المجيد سيدي السعيد؟!
الفلسطينيون يحذرون من الآثار السلبية لقرار واشنطن تجميد المساعدات
شاهد كيف أحرجت كيت ميدلتون الأمير وليام برقصها العلني!
الأئمة الموقوفون.. هل ينفذون فعلا أجندات دولة أخرى؟!
الرئيس الفلسطيني يشن هجوماً لاذعاً على ترامب
تركيا وأمريكا.. أزمة جديدة على وقع طبول الحرب..!
التماس عام حبسا في حقّه بالعاصمة
مغترب يسلب فتاة 100 مليون بوعد زواج وهمي!
حورية. ب
مثل مغترب أمام محكمة الشراقة في العاصمة بتهمة النصب والاحتيال، على أساس الشكوى التي تقدمت بها فتاة في العقد الثالث من العمر، مفادها أنها كانت على علاقة غرامية بالمتهم منذ سنوات، وبعد أن وعدها بالزواج، أصبحت تقرضه مبالغ ماليّة إلى أن وصلت إجمالا 100 مليون سنتيم، وفي يوم الوقائع أخبرته أن والديها ينتظرون قدومه إلى منزلها لخطبتها، ففاجأها بأنه من المستحيل الارتباط بها، فطالبته بأموالها، غير أنه رفض إرجاعها لها، وهو ما جعلها تقرر مقاضاته بعد أن احتال عليها وقدم لها وعودا كاذبة.
تغطيات ذات صلة
ذوو "الحراقة" الناجين يطالبون بالإفراج عنهم
لعبة الحوت الأزرق تُدخل تلميذا المستشفى بالبليدة
مختل عقليا يذبح شابا في تيبازة
مغترب يسلب فتاة 100 مليون بوعد زواج وهمي!
مقتل 35 شخصا في إرهاب الطرقات
من جهة أخرى، أنكر المتهم الفعل المنسوب إليه، موضحا أن الضحية المزعومة كانت تشتري له هدايا ثمينة، حيث قدمت له هدية وهي عبارة عن ساعة يد مثلا تقدر قيمتها بـ 15 مليونا، محاولة بذلك إغراءه للارتباط بها، وعندما صارحها بعدم الزواج، دخلت في حالة غضب لتتوجه إلى والديه وتهددهما بزجّه في السجن، وفعلا نفذت تهديدها من خلال ادعاءاتها بأنها أقرضته 100 مليون سنتيم على دفعات.
وبعد التماس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس عاما نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج، تأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.