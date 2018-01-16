التماس عام حبسا في حقّه بالعاصمة مغترب يسلب فتاة 100 مليون بوعد زواج وهمي!

مثل مغترب أمام محكمة الشراقة في العاصمة بتهمة النصب والاحتيال، على أساس الشكوى التي تقدمت بها فتاة في العقد الثالث من العمر، مفادها أنها كانت على علاقة غرامية بالمتهم منذ سنوات، وبعد أن وعدها بالزواج، أصبحت تقرضه مبالغ ماليّة إلى أن وصلت إجمالا 100 مليون سنتيم، وفي يوم الوقائع أخبرته أن والديها ينتظرون قدومه إلى منزلها لخطبتها، ففاجأها بأنه من المستحيل الارتباط بها، فطالبته بأموالها، غير أنه رفض إرجاعها لها، وهو ما جعلها تقرر مقاضاته بعد أن احتال عليها وقدم لها وعودا كاذبة.

من جهة أخرى، أنكر المتهم الفعل المنسوب إليه، موضحا أن الضحية المزعومة كانت تشتري له هدايا ثمينة، حيث قدمت له هدية وهي عبارة عن ساعة يد مثلا تقدر قيمتها بـ 15 مليونا، محاولة بذلك إغراءه للارتباط بها، وعندما صارحها بعدم الزواج، دخلت في حالة غضب لتتوجه إلى والديه وتهددهما بزجّه في السجن، وفعلا نفذت تهديدها من خلال ادعاءاتها بأنها أقرضته 100 مليون سنتيم على دفعات.

وبعد التماس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس عاما نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج، تأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.