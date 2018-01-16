اختارت حرف التيفيناغ لكتابته الحماية المدنية تصدر ثاني بيان رسمي بالأمازيغية

أصدرت مديرية الحماية المدنية، الثلاثاء، ثاني بيان رسمي بالأمازيغية بعد وزارة الداخلية لكنها استعملت فيه حروف التيفيناغ.

ونشرت الحماية المدنية حصيلة نشاطاتها خلال شهر جانفي في نسختين الأولى عربية والثانية بالأمازيغية .

وتعد هذه المرة الثانية التي يصدر فيها بيان رسمي بالأمازيغية، بعد أن بادرت وزارة الداخلية سابقا إلى نشر بلاغ حول الحج بالأمازيغية.

واختارت إدارة الحماية المدنية حروف التيفيناغ لكتابة بيانها،عكس وصايتها وهي وزارة الداخلية التي نشرت بلاغها بالحرف اللاتيني.

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