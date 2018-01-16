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اختارت حرف التيفيناغ لكتابته
الحماية المدنية تصدر ثاني بيان رسمي بالأمازيغية
أصدرت مديرية الحماية المدنية، الثلاثاء، ثاني بيان رسمي بالأمازيغية بعد وزارة الداخلية لكنها استعملت فيه حروف التيفيناغ.
ونشرت الحماية المدنية حصيلة نشاطاتها خلال شهر جانفي في نسختين الأولى عربية والثانية بالأمازيغية .
وتعد هذه المرة الثانية التي يصدر فيها بيان رسمي بالأمازيغية، بعد أن بادرت وزارة الداخلية سابقا إلى نشر بلاغ حول الحج بالأمازيغية.
واختارت إدارة الحماية المدنية حروف التيفيناغ لكتابة بيانها،عكس وصايتها وهي وزارة الداخلية التي نشرت بلاغها بالحرف اللاتيني.
تيزي والو - algerie2018/01/23 على 18:481
انهم يستفزون العرب والاغلبية الساحقة منهم باكثر من 80 بالمائة لسان عربي والباقي موزع بين الامازيغية واللهجات الاخرى ..زد على ذلك في عز التقشف ستكون هناك ازمة ورق نسختان او ثلاث في كل مراسلة او اصدار.اذن احذروا هذا التجرء الذين قد يفرق بين الاخوة و يتم حصرهم في اعالي جبال جرجرة بدون ماء ولا كهرباء ..ماتخافوش رانا خاوة ونصاهر بعضنا البعض انتم اخوال ونحن اخوال ولا داعي لخلق الاهوال ..اعتصموا بحبل الله جميعا و ما هذه اللهجة او الكافر تيفيناغ الا ادوات قد تبعدكم عن دينكم ..كونوا قدوة لطارق بن زياد .