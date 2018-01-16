مدارس خاصة تناشد بن غبريط فتح أقسام للتلاميذ المصابين بالصرع

ناشدت، مؤسسات تعليم خاصة تدخل وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط المستعجل، للترخيص لها بفتح أقسام لفائدة التلاميذ المصابين بمرض "الصرع"، معلنة عن التزامها بالتكفل التام بهذه الفئة من المتمدرسين من كافة النواحي، عن طريق تمكينهم من الحصول على "امتيازات" عديدة حرصا منها على مساعدة هذه الفئة على التمدرس دون عراقيل.

وطالبت، عديد مؤسسات التعليم الخاص الناشطة عبر معظم ولايات الوطن، خاصة بالعاصمة التي يوجد بها عدد كبير من المدارس المعتمدة، مقارنة بباقي الولايات، المسؤولة الأولى عن القطاع بضرورة الالتفات لفئة التلاميذ المصابين بمرض "الصرع"، من خلال إصدار "ترخيص" يسمح لها باستقبالهم دون عراقيل، فيما أعلنت عن التزامها التام بإيلاء أهمية بالغة لهذه الفئة عن طريق تمكينها من الحصول على جملة من الامتيازات بدءا بتخصيص أقسام خاصة لهم إلى جانب توفير التأطير البيداغوجي والرعاية الصحية والنفسية وكذا تمكينهم من الاستفادة من تخفيضات في تكاليف التسجيلات المدرسية.