قبل ثلاث سنوات أو أربع كان الأمين العام لجبهة التحرير سيرحل بقرار فوقي، أو بانقلاب علمي، عقابا له على "خرجاته الإعلامية" التي حولت اليوم السيد ولد عباس إلى رئيس لـ"حزب معارض" للحكومة، مع حرصه على تجديد الولاء لرئيس الجمهورية.
وقبل ثلاث أو أربع سنوات، كان رئيس الحكومة سيقال للتو، لو صدر عنه ما صدر عن السيد أحمد أويحيى وقيادة حزب التجمع الوطني من اتهامات لجبهة التحرير؛ الحزب الشريك في السلطة، ومعه جانب من الإدارة، وقد اتهمت بمحاباة الحزب العتيد في الاستحقاقين الأخيرين، مع الحرص على تجديد نفس الولاء لنفس الموقع، وكأننا نتابع ميلاد قطبين توأمين متنافسين من رحم الدولة العميقة.
بعض التحليلات الإعلامية توقفت عند ما وُصف بـ"الحرب المعلنة" بين حزبي السلطة وربما "حرب الأجنحة" داخل السلطة، والراجح عندي أن قيادات الحزبين إنما تنفذ بدم بارد وأمانة سيناريو أعِدَّ في قلب الدولة العميقة على امتداد عقدين من إدارة الرئيس بوتفليقة، الذي مكن ـ بلمسات خفيفة، بارعة، وبالتقسيط المريح ـ لقيام فرصة بناء واجهتين لمتجر واحد، يسوِّق نفس بضاعة النظام بتغليف مختلف، ويتوليان تجسيد التداول على واجهة السلطة دون تعطيل "برنامج" الدولة العميقة، مع إضعاف مستدام لدور البرلمان، وتجريف ساحق لصفوف المعارضة التقليدية، قبل أن يتوج المسار بتوحيد قيادة الدولة العميقة بترحيل ما وصف بـ"الدولة داخل الدولة" ابتداءً من 2013.
وإذا كان من نجاح سياسي يُحسب للرئيس، فهو بلا شك نجاحه في صناعة "وفاق ووئام" بين القوى المحافِظة التقليدية في السلطة، الموروثة عن حقبة الحزب الواحد، ولها واجهة سياسية معتمَدة في جبهة التحرير وملاحقها، والقوى الإصلاحية الليبرالية المولدة ولادة قيصرية بأحداث أكتوبر 1988 ورعاية الحقبة الاستئصالية، ولها عنوان معتمد في حزب التجمُّع الوطني.
يقينا لم يقم النظام بإعادة ابتكار العجلة، بل يكون قد استكشف نماذج الحكم الأكثر شيوعا واستقرارا في العالم، بدءا بنظام القطب الواحد بحزبين في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهاءً بنظام الملالي في إيران القائم على التداول بين المحافظين والإصلاحيين تحت ولاية الفقيه، مرورا باستقرار التداول في أوروبا بين اليمين التقليدي، واليسار الاشتراكي المروَّض، لتغلق أبوب التداول في وجه باقي القوى السياسية من أقصى اليمين وأقصى اليسار، غير المندمجة في "خارطة طريق" الدولة العميقة وحساباتها.
أغلب الظن أننا ذاهبون إلى ترسيخ نموذج مماثل، يُفتح فيه التنافس والتداول بين "المحافظين والتقليديين" بواجهة جبهة التحرير، والليبراليين والعلمانيين وأرباب المال المعسكرين في التجمُّع، مع تقاسم مكونات المشهد السياسي في تحالفات ظرفية، تذيقهم بعض ريع السلطة بين استحقاق وآخر، وقد يكون استحقاق الرئاسيات القادمة فرصة لبداية اختبار النموذج، بالسماح ـ ولأول مرة ـ لمرشحين متنافسين من حزبي الأغلبية، مع ترجيح محتمل لمرشح تحتضنه جبهة التحرير، وتأخير فرصة الليبراليين في التجمع إلى ما بعد نهاية البرنامج الذي تبناه النظام تحت قيادة الرئيس بوتفليقة حتى سنة 2030.
وفي كل الأحوال، لسنا أمام تكرار سيناريو 2004 لأن النظام اليوم موحد، وبوسعه العمل دون حرج مع واجهة التجمع، أو واجهة جبهة التحرير، أو باقتسامهما للجهاز التنفيذي بين موقعي الرئاسة والوزارة الأولى، وحتى مع تطوع أحدهما لقيادة معارضة منضبطة، لها هامش مناورة محسوب، داخل خطوط حمراء، عنوانها الأبرز: ضمان استقرار النظام، وإعادة ترميمه، وحمايته من فرص التغيير الوافد من خارج الدولة العميقة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية انحصار التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1أيّ إسلام يريده هؤلاء للجزائريين؟
2اعترافات.. لمن يهمُّه الأمر!
3لا تسأل المرأة عن سنّها!
4"ولاية" الدولة العميقة بـ"ملالي" الجبهة والتجمع
5الإضراب خلال العطل!
Français English
الرأي
حبيب راشدين
"ولاية" الدولة العميقة بـ"ملالي" الجبهة والتجمع
جمال لعلامي
الإضراب خلال العطل!
قادة بن عمار
اعترافات.. لمن يهمُّه الأمر!
صالح عوض
لا للتمحور
سلطان بركاني
أيّ إسلام يريده هؤلاء للجزائريين؟
سليم قلالة
هل نحن عاجزون أمام المستقبل؟
جمال لعلامي
زوالية.. دروع بشرية!
صالح عوض
إنها مسألة شرف
محمد الهادي الحسني
التخنزر
صالح عوض
من يخترق الحاجز
الفيديو
حرب زطشي مع قرباج.. لمصلحة من وضد من؟
الجزائر والمغرب.. أزمة، فمصافحة، فعناق، فأزمة..!
رئيس ليبيريا جورج ويا يحضر صلاة الجمعة في مونروفيا
هل تجار المخدرات وحدهم من يستحقون الإعدام يا أويحيى؟
الداعية الطاهر سرايش.. يترجّل
21 سنة على رأس النقابة.. ما هو سر عبد المجيد سيدي السعيد؟!
الفلسطينيون يحذرون من الآثار السلبية لقرار واشنطن تجميد المساعدات
شاهد كيف أحرجت كيت ميدلتون الأمير وليام برقصها العلني!
الأئمة الموقوفون.. هل ينفذون فعلا أجندات دولة أخرى؟!
الرئيس الفلسطيني يشن هجوماً لاذعاً على ترامب
"ولاية" الدولة العميقة بـ"ملالي" الجبهة والتجمع
حبيب راشدين
قبل ثلاث سنوات أو أربع كان الأمين العام لجبهة التحرير سيرحل بقرار فوقي، أو بانقلاب علمي، عقابا له على "خرجاته الإعلامية" التي حولت اليوم السيد ولد عباس إلى رئيس لـ"حزب معارض" للحكومة، مع حرصه على تجديد الولاء لرئيس الجمهورية.
مقالات سابقة للكاتب
خصخصة الدولة عبر الاستحواذ على السلطة
من يحكم من؟ كيف؟ وبماذا؟
إيقاع الشباب لرقصة رئاسيات 2019
الراية الكاذبة لطلاب اللجوء السياسي
بين جيل "طاب جنانو" وآخر لم يخرج شطأه
وقبل ثلاث أو أربع سنوات، كان رئيس الحكومة سيقال للتو، لو صدر عنه ما صدر عن السيد أحمد أويحيى وقيادة حزب التجمع الوطني من اتهامات لجبهة التحرير؛ الحزب الشريك في السلطة، ومعه جانب من الإدارة، وقد اتهمت بمحاباة الحزب العتيد في الاستحقاقين الأخيرين، مع الحرص على تجديد نفس الولاء لنفس الموقع، وكأننا نتابع ميلاد قطبين توأمين متنافسين من رحم الدولة العميقة.
بعض التحليلات الإعلامية توقفت عند ما وُصف بـ"الحرب المعلنة" بين حزبي السلطة وربما "حرب الأجنحة" داخل السلطة، والراجح عندي أن قيادات الحزبين إنما تنفذ بدم بارد وأمانة سيناريو أعِدَّ في قلب الدولة العميقة على امتداد عقدين من إدارة الرئيس بوتفليقة، الذي مكن ـ بلمسات خفيفة، بارعة، وبالتقسيط المريح ـ لقيام فرصة بناء واجهتين لمتجر واحد، يسوِّق نفس بضاعة النظام بتغليف مختلف، ويتوليان تجسيد التداول على واجهة السلطة دون تعطيل "برنامج" الدولة العميقة، مع إضعاف مستدام لدور البرلمان، وتجريف ساحق لصفوف المعارضة التقليدية، قبل أن يتوج المسار بتوحيد قيادة الدولة العميقة بترحيل ما وصف بـ"الدولة داخل الدولة" ابتداءً من 2013.
وإذا كان من نجاح سياسي يُحسب للرئيس، فهو بلا شك نجاحه في صناعة "وفاق ووئام" بين القوى المحافِظة التقليدية في السلطة، الموروثة عن حقبة الحزب الواحد، ولها واجهة سياسية معتمَدة في جبهة التحرير وملاحقها، والقوى الإصلاحية الليبرالية المولدة ولادة قيصرية بأحداث أكتوبر 1988 ورعاية الحقبة الاستئصالية، ولها عنوان معتمد في حزب التجمُّع الوطني.
يقينا لم يقم النظام بإعادة ابتكار العجلة، بل يكون قد استكشف نماذج الحكم الأكثر شيوعا واستقرارا في العالم، بدءا بنظام القطب الواحد بحزبين في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهاءً بنظام الملالي في إيران القائم على التداول بين المحافظين والإصلاحيين تحت ولاية الفقيه، مرورا باستقرار التداول في أوروبا بين اليمين التقليدي، واليسار الاشتراكي المروَّض، لتغلق أبوب التداول في وجه باقي القوى السياسية من أقصى اليمين وأقصى اليسار، غير المندمجة في "خارطة طريق" الدولة العميقة وحساباتها.
أغلب الظن أننا ذاهبون إلى ترسيخ نموذج مماثل، يُفتح فيه التنافس والتداول بين "المحافظين والتقليديين" بواجهة جبهة التحرير، والليبراليين والعلمانيين وأرباب المال المعسكرين في التجمُّع، مع تقاسم مكونات المشهد السياسي في تحالفات ظرفية، تذيقهم بعض ريع السلطة بين استحقاق وآخر، وقد يكون استحقاق الرئاسيات القادمة فرصة لبداية اختبار النموذج، بالسماح ـ ولأول مرة ـ لمرشحين متنافسين من حزبي الأغلبية، مع ترجيح محتمل لمرشح تحتضنه جبهة التحرير، وتأخير فرصة الليبراليين في التجمع إلى ما بعد نهاية البرنامج الذي تبناه النظام تحت قيادة الرئيس بوتفليقة حتى سنة 2030.
وفي كل الأحوال، لسنا أمام تكرار سيناريو 2004 لأن النظام اليوم موحد، وبوسعه العمل دون حرج مع واجهة التجمع، أو واجهة جبهة التحرير، أو باقتسامهما للجهاز التنفيذي بين موقعي الرئاسة والوزارة الأولى، وحتى مع تطوع أحدهما لقيادة معارضة منضبطة، لها هامش مناورة محسوب، داخل خطوط حمراء، عنوانها الأبرز: ضمان استقرار النظام، وإعادة ترميمه، وحمايته من فرص التغيير الوافد من خارج الدولة العميقة.