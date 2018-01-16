في العدد الجديد للجريدة الرسمية نشر شروط الاستفادة من السكن الترقوي المدعم

تضمن العدد الجديد للجريدة الرسمية المرسوم المتضمن استحدث صيغة السكن الترقوي المدعم (LPA) وشروط الاستفادة منه.

وعرف المرسوم هذه الصيغة بأنها ""سكن جديد ينجزه مرق عقاري معتمد أو فردي في شكل مجمع موجه للطالبين المؤهلين للحصول على المساعدة المباشرة التي تمنح في إطار أحكام هذا المرسوم".

وحدد سقف المساعدة المباشرة من الدولة لطالبي هذا السكن والمقدرة بـ 70 مليون، بأن يكون المستفيد له دخل أقل من أربع (4) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها وهو ما يعني أن الراتب الشهري يجب أن يكون أقل من 72 ألف دينار.

نص المرسوم