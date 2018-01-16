أودع قاضي التحقيق لدى محكمة بوسعادة في المسيلة، الإثنين، 3 متهمين عن جناية تكوين جمعية أشرار والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة، رهن الحبس بمؤسسة إعادة التربية، فيما تم وضع اثنين تحت الرقابة القضائية والإفراج عن المتهم السادس، حسب ما علمته "الشروق"، بخصوص جريمة القتل التي راح ضحيتها الشاب علاوة النمس في العقد الثاني من العمر، والذي يشتغل دركيا ضمن مجموعة حرس الحدود في ولاية تندوف، التي تناولتها"الشروق"السبت الماضي.
الجريمة التي اهتز لها سكان المدينة، تعود حيثياتها اثر محاولة الضحية نهي مجموعة من الأشخاص عن الكلام الفاحش وغير اللائق بساحة الشهداء أو رحبة الطراباندوا ببوسعادة في حدود صلاة المغرب من يوم الخميس الماضي، بعد مناوشات قصيرة مع المتهمين في قضية الحال من بينهم 5 يحملون نفس اللقب، الى أن تلقى طعنة بواسطة سيف استقرت في البطن فارق على اثرها الحياة، حينما كان يستعد لقضاء اجازة قصيرة بمسقط رأسه، ونجحت التحريات والأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن والدرك الوطني التي أعلنت حالة استنفار، في تحديد هوية المشتبه فيهم وايقافهم في ظرف قصير ومنه احالتهم على نيابة محكمة بوسعادة.
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حبس المتهمين بقتل الدركي الذي نهى عن الكلام الفاحش بالمسيلة
أحمد قرطي
أودع قاضي التحقيق لدى محكمة بوسعادة في المسيلة، الإثنين، 3 متهمين عن جناية تكوين جمعية أشرار والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة، رهن الحبس بمؤسسة إعادة التربية، فيما تم وضع اثنين تحت الرقابة القضائية والإفراج عن المتهم السادس، حسب ما علمته "الشروق"، بخصوص جريمة القتل التي راح ضحيتها الشاب علاوة النمس في العقد الثاني من العمر، والذي يشتغل دركيا ضمن مجموعة حرس الحدود في ولاية تندوف، التي تناولتها"الشروق"السبت الماضي.
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الجريمة التي اهتز لها سكان المدينة، تعود حيثياتها اثر محاولة الضحية نهي مجموعة من الأشخاص عن الكلام الفاحش وغير اللائق بساحة الشهداء أو رحبة الطراباندوا ببوسعادة في حدود صلاة المغرب من يوم الخميس الماضي، بعد مناوشات قصيرة مع المتهمين في قضية الحال من بينهم 5 يحملون نفس اللقب، الى أن تلقى طعنة بواسطة سيف استقرت في البطن فارق على اثرها الحياة، حينما كان يستعد لقضاء اجازة قصيرة بمسقط رأسه، ونجحت التحريات والأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن والدرك الوطني التي أعلنت حالة استنفار، في تحديد هوية المشتبه فيهم وايقافهم في ظرف قصير ومنه احالتهم على نيابة محكمة بوسعادة.