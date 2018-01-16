تم ضبطه على مستوى المركز الحدودي ببوشبكة في تبسة شاب يحاول إدخال 15 نوعا من المؤثرات العقلية من تونس إلى الجزائر

أحبط عناصر مفتشية الجمارك العاملين بالمركز الحدودي ببوشبكة، ولاية تبسة، مساء الثلاثاء، محاولة تهريب كميات معتبرة من مختلف أنواع الأدوية المهلوسة والمؤثرات العقلية، كانت بحوزة شخص يبلغ من العمر 35 سنة وهو بصدد نقلها على متن سيارة سياحية، قادمة من تونس باتجاه الجزائر عبر المركز الحدودي ببوشبكة.

وحسب ما ذكرت مصادرنا من المديرية الجهوية للجمارك، فإن الشاب حاول إدخال 15 نوعا من مختلف الأدوية والمؤثرات العقلية وبكميات معتبرة من كل صنف، وهو ما اعتبره البعض كصيدلية كاملة متنقلة، بين البلدين، خاصة وأن هذه الأدوية المصنفّة كمخدرات ممنوعة التداول لدى الأشخاص العاديين، وممنوعة البيع والنقل إلاّ بطريقة قانونية، وأن صرفها يخضع لوصفات طبية من الأطباء المختصين في الأمراض العصبية والعقلية، ومن بين تلك الأدوية على سبيل المثال لا الحصر حسب مصادرنا 560 قرص من دواء "لريكا" و30 قرصا من دواء "لغزوميل" بالإضافة إلى مجموعة من العلب الأخرى لأدوية "تاناكن"، "كوركتول نيوهلار"، وغيرها.

وبمجرد ضبط تلك الأدوية على متن السيارة حتى باشر عناصر فرقة الجمارك إجراءات عملية الحجز مع توقيف سائق السيارة، وتحويله على التحقيق حول وجهة تلك الكمية المعتبرة من الأدوية المحظورة والمصنفة كمخدرات، وتحرير محضر قضائي ضده، في انتظار تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة للنظر في قضيته.