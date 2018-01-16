زرواطي: يجب إطلاق حملات تحسيسية للحفاظ على الحدائق

قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، إنه لا ينبغي الاكتفاء بتخصيص الأموال والطاقات لإنجاز الحدائق والفضاءات الخضراء فقط، بل ينبغي مواكبة ذلك بحملات تحسيسية لفائدة المواطنين والجمعيات من أجل الحفاظ عليها وتنشئتها وجعلها كائنا مرافقا للإنسان في يومياته، على ألا تكون هذه الحملات مناسباتية متزامنة مع كوارث أو خطر، بل الإبقاء عليها متواصلة على مدار الزمن إلى غاية ترسيخها.

وعبّرت الوزيرة خلال زيارتها لولاية معسكر، الأربعاء، عن أسفها للوضعية التي تتواجد عليها الحدائق العمومية عبر جميع ولايات الوطن بسبب الإهمال الذي طالها عبر الزمن، إذ أصبح بعضها مكانا لرمي القمامة وأخرى موقعا مفضلا للمدمنين، مشيرة إلى أنه حان الوقت لإحداث قفزة تجاه هذه الفضاءات من خلال الاعتناء بها عن طريق إقحام الشباب ولجان الحي في شكل منظم بدل الإبقاء عليها في إطار التسيير التقليدي، حيث كانت تحت مسؤولية البلديات التي تبقى عاجزة عن الاعتناء بها لعدم توفرها على القدرة المالية والبشرية المؤهلة لذلك.