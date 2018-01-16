آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
-
مبادرة جيدة295 (%8.7)
-
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال3096 (%91.3)
-
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
فضيحة ترميم القصبة برواية مهندس ألماني!
-
حرب زطشي مع قرباج.. لمصلحة من وضد من؟
-
الجزائر والمغرب.. أزمة، فمصافحة، فعناق، فأزمة..!
-
رئيس ليبيريا جورج ويا يحضر صلاة الجمعة في مونروفيا
-
هل تجار المخدرات وحدهم من يستحقون الإعدام يا أويحيى؟
-
الداعية الطاهر سرايش.. يترجّل
-
21 سنة على رأس النقابة.. ما هو سر عبد المجيد سيدي السعيد؟!
-
الفلسطينيون يحذرون من الآثار السلبية لقرار واشنطن تجميد المساعدات
-
شاهد كيف أحرجت كيت ميدلتون الأمير وليام برقصها العلني!
-
الأئمة الموقوفون.. هل ينفذون فعلا أجندات دولة أخرى؟!
ضعف صادرات الجزائر خارج المحروقات
مصيطفى: الجزائر تضيّع 2 مليار دولار من عائدات السياحة الدينية
تضيّع الجزائر أموالا طائلة من السياحة الدينية كان بالإمكان استغلالها في حال وجود التكفل اللوجستيكي وإنشاء هياكل الإيواء المتكيفة مع السياحة الدينية، حسب ما أكّده الخبير الاقتصادي وكاتب الدولة لدى الوزير الأول سابقا للاستشراف والإحصائيات بشير مصيطفى الذي قدّر ما يمكن أن تجلبه السياحة الدينية لبلادنا بملياري دولار سنويا كعتبة عائدات من النقد الأجنبي.
واستند مصيطفى في تقديره إلى تصنيف الجزائر كوجهة صوفية عالميا منذ التاريخ، حيث يلامس أتباع الطرق الصوفية الجزائرية سقف 250 مليون مريد عبر إفريقيا والعالم، كما يتبع الكنيسة الكاثوليكية ممثلة في القديس سانت أوغستين في مدينة عنابة أكثر من 500 مليون متدين مسيحي عبر العالم، الشيء الذي يشكل مخزونا روحيا مهما يسهل تحويله إلى أحد محركات النمو الاقتصادي عبر بوابة السياحة الدينية.
وقال مصيطفى خلال ندوة تناولت قياس أثر السياحة الدينية في رفع النمو بالجزائر، المنظمة بين المركز الثقافي الإسلامي ومبادرة صناعة الغد وكذا وزارة السياحة والوكالة الوطنية لتنمية السياحة أنّ الجزائر بما تتوفر عليه من مزارات الأولياء والزوايا وكنيسة سانت أوغستين بعنابة، يمكنها الانطلاق سنويا بجذب مليون مريد من الجانب الاسلامي ومليون تابع للكنيسة الكاثوليكية من الجانب المسيحي، ما يعني فعلا عتبة صادرات تقدر بـ2 مليار دولار وذلك على أساس إنفاق ألف دولار لكل مريد، ما يقابل 5 مرات من اجمالي العائدات الحالية للقطاع السياحي الجزائري برمته أو ضعف صادرات الجزائر خارج المحروقات.
02018/01/24 على 21:251
هذا الانسان مريض يعيش بين الاوراق و الارقام والاحصائيات ويضن ان خزعبلاته وافكاره التافهة يمكن تحقيقها بجرة قلم هذا يسمى الغباء المركب
رياض2018/01/24 على 21:572
أنا شخصيا أنصح أويحي بتحقيق المراحل التالية للنهوض بقطاع السياحة :
1/ إلحاق وزارة الشؤون الدينية بوزارة السياحة
2/ إعادة خليدة التومي كوزيرة "فوق العادة" و أؤكد على "فوق العادة"
2/ تنصيب محمد بن عيسى كمستشار "فوق العادة" لدى خليدة تومي.
02018/01/24 على 22:303
السياحة الدينية !! 2 مليار دولار ! هادي لي قالت عليها قريش " آلهتنا تجارة وعبادة "
02018/01/24 على 22:494
كيفاه !! الله يصفر وجهك
02018/01/24 على 22:495
السياحة في الجزائر التي لا تتوفر حتى على مراحيض عمومية . محلات تجارية تغلق أبوابها قبل غروب الشمس ويهرول أصحابها الى بيوتهم ووسائل نقل تطفأ محركاتها كذلك قبل غروب الشمس...ما حول الليل الجزئري الى أطول ليل في العالم ( أكثر من 16 ساعة ) وطرقات مهترئة مما يجعلك تستهلك معظم وقتك في التنقل من مكان لآخر بسرعة السلحفاة....ناهيك عن عقلية الجزائري المتحجرة الذي يتعجب من كل من يختلف عنه لغة أودينا أو لباسا....فاالثقافة الساحية هاجرت بلادنا منذ عشرات السنين للأسف بعد أن تحولنا الى شعب يخيف الأجانب
ابن الجنوب - بلد الترقيع2018/01/24 على 22:526
مسكين مصيطفى:كل يوم تخبط جديدالمهم الظهورفي وسائل الإعلام والإدلاء بتصريحات خرافيةأكثرمنها علميةمتى كانت الكنيسةالتابعةلسانت أوغيستان في عنابةمزارأتباع هذه الكنيسة؟ربمايكون هناك بعض المهتمين بالديانةالمسيحيةوأغلبهم من الباحثين في التاريخ والأثارالرومانيةحيث يتم التأكدمن فرضيات الدراسة حول المستعمرات الرومانية القديمةبهدف توظيفهاحالياأماأن يصل عدد الزوارإلى 500مليون متدين فهذايعني أن عنابة أصبحت تأوي شعوب أوروباكلهامن جهةو250مليون زائرإفريقي لاأدري أين يذهبون وأين يسكنوامع العلم أننالانملك فنادق