ضعف صادرات الجزائر خارج المحروقات مصيطفى: الجزائر تضيّع 2 مليار دولار من عائدات السياحة الدينية

تضيّع الجزائر أموالا طائلة من السياحة الدينية كان بالإمكان استغلالها في حال وجود التكفل اللوجستيكي وإنشاء هياكل الإيواء المتكيفة مع السياحة الدينية، حسب ما أكّده الخبير الاقتصادي وكاتب الدولة لدى الوزير الأول سابقا للاستشراف والإحصائيات بشير مصيطفى الذي قدّر ما يمكن أن تجلبه السياحة الدينية لبلادنا بملياري دولار سنويا كعتبة عائدات من النقد الأجنبي.

واستند مصيطفى في تقديره إلى تصنيف الجزائر كوجهة صوفية عالميا منذ التاريخ، حيث يلامس أتباع الطرق الصوفية الجزائرية سقف 250 مليون مريد عبر إفريقيا والعالم، كما يتبع الكنيسة الكاثوليكية ممثلة في القديس سانت أوغستين في مدينة عنابة أكثر من 500 مليون متدين مسيحي عبر العالم، الشيء الذي يشكل مخزونا روحيا مهما يسهل تحويله إلى أحد محركات النمو الاقتصادي عبر بوابة السياحة الدينية.

وقال مصيطفى خلال ندوة تناولت قياس أثر السياحة الدينية في رفع النمو بالجزائر، المنظمة بين المركز الثقافي الإسلامي ومبادرة صناعة الغد وكذا وزارة السياحة والوكالة الوطنية لتنمية السياحة أنّ الجزائر بما تتوفر عليه من مزارات الأولياء والزوايا وكنيسة سانت أوغستين بعنابة، يمكنها الانطلاق سنويا بجذب مليون مريد من الجانب الاسلامي ومليون تابع للكنيسة الكاثوليكية من الجانب المسيحي، ما يعني فعلا عتبة صادرات تقدر بـ2 مليار دولار وذلك على أساس إنفاق ألف دولار لكل مريد، ما يقابل 5 مرات من اجمالي العائدات الحالية للقطاع السياحي الجزائري برمته أو ضعف صادرات الجزائر خارج المحروقات.