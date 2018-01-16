قال المحامي والناشط الحقوقي خالد علي إنه لن يخوض انتخابات الرئاسة المصرية المقررة في مارس المقبل.
وقال علي في مؤتمر صحفي "قرارنا أننا لن نخوض هذا السباق الانتخابي ولن نقدم الاوراق للانتخابات، عاشت مصر وشبابها المناضل".
وبذلك يكون الرئيس المصري عبد الفتاح الذي تقدم بأوراق ترشحه رسميا الأربعاء، هو المرشح الوحيد حتى الآن بعد انسحاب علي ومثول رئيس الأركان المصري السابق، سامي عنان، أمام النيابة العسكرية بعد اتهامه من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة بمخالفة قواعد القانون العسكري بـ"تزوير مستندات والتحريض ضد الجيش".
وقال علي في المؤتمر الصحفي "ترشيح سامي عنان كان خطوه غير مدروسة منه...لكن أطالب بمحاكمته محاكمه علنية وشريفة".
ويغلق باب الترشح يوم 29 جانفي الجاري، وتبدأ عملية الاقتراع في الأسبوع الثالث من مارس.
يذكر أن المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 تنص على أن "الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية يتم حتى لو تقدم مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، وفي هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين".
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مصر: خالد علي ينسحب من السباق الرئاسي
وكالات
قال المحامي والناشط الحقوقي خالد علي إنه لن يخوض انتخابات الرئاسة المصرية المقررة في مارس المقبل.
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وقال علي في مؤتمر صحفي "قرارنا أننا لن نخوض هذا السباق الانتخابي ولن نقدم الاوراق للانتخابات، عاشت مصر وشبابها المناضل".
وبذلك يكون الرئيس المصري عبد الفتاح الذي تقدم بأوراق ترشحه رسميا الأربعاء، هو المرشح الوحيد حتى الآن بعد انسحاب علي ومثول رئيس الأركان المصري السابق، سامي عنان، أمام النيابة العسكرية بعد اتهامه من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة بمخالفة قواعد القانون العسكري بـ"تزوير مستندات والتحريض ضد الجيش".
وقال علي في المؤتمر الصحفي "ترشيح سامي عنان كان خطوه غير مدروسة منه...لكن أطالب بمحاكمته محاكمه علنية وشريفة".
ويغلق باب الترشح يوم 29 جانفي الجاري، وتبدأ عملية الاقتراع في الأسبوع الثالث من مارس.
يذكر أن المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 تنص على أن "الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية يتم حتى لو تقدم مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، وفي هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين".