علمت "الشروق" أن جمركيا يعمل بالمعبر الحدودي لبلدية العيون عثر عليه الأربعاء، جثة هامدة داخل منزله الكائن وسط البلدية.
وحسب مصادرنا فإن المتوفى يدعى "ابراهيم.ح" الملقب بـ"كوتشو" يبلغ من العمر 55 سنة، متزوج وأب لأطفال، تغيب عن العمل لمدة يومين وكانت إدارة المعبر وزملاؤه العاملون معه يتصلون به باستمرار للاطمئنان عليه ومعرفة أسباب غيابه، لكن هاتفه لا يرد، الأمر الذي أدخل الوساوس إلى أنفسهم وجعلهم يتوجسون خشية أن يكون قد تعرض لمكروه، خاصة وانه كان يعاني من مرض السكري، ويوجد هذه الأيام وحيدا بالمنزل بعد أن سافرت زوجته بمعية أبنائه إلى العاصمة في زيارة لأقاربهم، وفي اليوم الثالث قصدوا منزله فطرقوا الباب عدة مرات وما من مجيب فكسروه ودخلوا ليجدوا زميلهم مرميا أرضا جثة هامدة، ليتم الاتصال بمصالح الدرك الوطني وإبلاغ وكيل الجمهورية الذي أمر بنقل الجثّة إلى مصلحة حفظ الجثث بالقالة من قبل أعوان الحماية المدنية، في انتظار عرضها على الطبيب الشرعي، بالموازاة مع فتح تحقيق حول ملابسات وظروف الحادثة التي تبقى غامضة.
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العثور على جمركي جثة هامدة داخل منزله بالطارف
عمر جامل
علمت "الشروق" أن جمركيا يعمل بالمعبر الحدودي لبلدية العيون عثر عليه الأربعاء، جثة هامدة داخل منزله الكائن وسط البلدية.
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وحسب مصادرنا فإن المتوفى يدعى "ابراهيم.ح" الملقب بـ"كوتشو" يبلغ من العمر 55 سنة، متزوج وأب لأطفال، تغيب عن العمل لمدة يومين وكانت إدارة المعبر وزملاؤه العاملون معه يتصلون به باستمرار للاطمئنان عليه ومعرفة أسباب غيابه، لكن هاتفه لا يرد، الأمر الذي أدخل الوساوس إلى أنفسهم وجعلهم يتوجسون خشية أن يكون قد تعرض لمكروه، خاصة وانه كان يعاني من مرض السكري، ويوجد هذه الأيام وحيدا بالمنزل بعد أن سافرت زوجته بمعية أبنائه إلى العاصمة في زيارة لأقاربهم، وفي اليوم الثالث قصدوا منزله فطرقوا الباب عدة مرات وما من مجيب فكسروه ودخلوا ليجدوا زميلهم مرميا أرضا جثة هامدة، ليتم الاتصال بمصالح الدرك الوطني وإبلاغ وكيل الجمهورية الذي أمر بنقل الجثّة إلى مصلحة حفظ الجثث بالقالة من قبل أعوان الحماية المدنية، في انتظار عرضها على الطبيب الشرعي، بالموازاة مع فتح تحقيق حول ملابسات وظروف الحادثة التي تبقى غامضة.