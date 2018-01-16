أعادت صورة حديثة نشرها المُمثل الفكاهي صالح أوقروت إلى الذاكرة، الممثل والفنان التشكيلي محمد أرسلان، الذي عرفه جيل الثمانينات والتسعينات من خلال العديد من المسلسلات أشهرها "شفيقة" مع الفنانة جميلة عرّاس.
وأرفق "صويلح"منشوره بتعليق جاء فيه: "أرسلان.. إنسان جميل وممثل من طراز خاص.. لديه إمكانيات وله طاقة وبإمكانه مواصلة مشواره الفني باقتدار..المشكل أن المخرجين والمنتجين في بلادنا لا يبصرون".
يذكر أن أرسلان الغائب عن الشاشة الصغيرة منذ عدة سنوات، نقل العديد من المقربين منه الذين اتصلت بهم "الشروق اليومي"، أنه متفرغ لمعارضه الفنية
ولرسوماته بعدما رفض الاشتراك في العديد من الأعمال التلفزيونية، إذ علق أحد الممثلين الذين اتصلنا بهم ورفض أن نكشف اسمه: "أرسلان مبتعد عن الساحة لأنه رافض للأعمال المعروضة.. ولا يشرفه المشاركة في مسلسلات رديئة لا تتماشى مع قناعاته وتاريخه الفني الحافل بالمسلسلات الناجحة".. كما صرّح ذات المتحدث أن محمد أرسلان ليس على استعداد لأن يخسر جمهورا كبيرا يكن له الكثير من التقدير والاحترام من أجل الظهور من باب الظهور فقط.
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أوقروت يُعيد "محمد أرسلان" للواجهة من جديد
رابح. ع
أعادت صورة حديثة نشرها المُمثل الفكاهي صالح أوقروت إلى الذاكرة، الممثل والفنان التشكيلي محمد أرسلان، الذي عرفه جيل الثمانينات والتسعينات من خلال العديد من المسلسلات أشهرها "شفيقة" مع الفنانة جميلة عرّاس.
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وأرفق "صويلح"منشوره بتعليق جاء فيه: "أرسلان.. إنسان جميل وممثل من طراز خاص.. لديه إمكانيات وله طاقة وبإمكانه مواصلة مشواره الفني باقتدار..المشكل أن المخرجين والمنتجين في بلادنا لا يبصرون".
يذكر أن أرسلان الغائب عن الشاشة الصغيرة منذ عدة سنوات، نقل العديد من المقربين منه الذين اتصلت بهم "الشروق اليومي"، أنه متفرغ لمعارضه الفنية
ولرسوماته بعدما رفض الاشتراك في العديد من الأعمال التلفزيونية، إذ علق أحد الممثلين الذين اتصلنا بهم ورفض أن نكشف اسمه: "أرسلان مبتعد عن الساحة لأنه رافض للأعمال المعروضة.. ولا يشرفه المشاركة في مسلسلات رديئة لا تتماشى مع قناعاته وتاريخه الفني الحافل بالمسلسلات الناجحة".. كما صرّح ذات المتحدث أن محمد أرسلان ليس على استعداد لأن يخسر جمهورا كبيرا يكن له الكثير من التقدير والاحترام من أجل الظهور من باب الظهور فقط.