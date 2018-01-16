تنطلق التصفيات الأولية من مسابقة "مزامير داوود" لصغار حفظة القرآن الكريم في طبعتها الثانية أمسية الخميس، على قنوات "الشروق"، وسط جو من التنافس والنفحات الإيمانية والذكر الحكيم بين براعم وأشبال الجزائر.
المسابقة التي شارك فيها أكثر من 50 حافظا وحافظة لكتاب الله تعالى من مختلف ربوع الوطن، ستشهد في مرحلتها الأولى دخول 25 برعما المنافسة في حفظ القرآن الكريم كاملا وترتيله، أما القسم الثاني فسيتنافس فيه أيضا 25 طفلا لتختار لجنة التحكيم التي يترأسها المحكم الدولي الدكتور كمال قدة، والأعضاء كل من الأستاذة راضية هلال، والشيخ بلال بن عمروش 18 متسابقا يتأهلون إلى التصفيات النهائية مقسمين على أربعة برايمات، لتختم المسابقة ببرايم نهائي وبحضور المدير العام السيد علي فضيل، حيث يتنافس أربعة أشبال على اللقب.
وبهذه المناسبة، خصص مجمع "الشروق" جوائز ومفاجآت قيمة للفائزين والمتميزين من البراعم والمقدر قيمتها المالية بـ400 مليون سنتيم ( مرات وأجهزة كهرومزلية)، حيث يحصل صاحب الجائزة الأولى على درع التميز ومبلغ مالي يقدر بـ30 مليون سنتيم وأجهزة كهرومنزلية بقيمة 25 مليون سنتيم، وكذا 3 عمرات للبقاع المقدسة مع منح جوائز تحفيزية لكل المشاركين في الموسم الثاني من مسابقة "مزامير داوود" تقديرا على مجهوداتهم في حفظ كتاب الله.
هذا ويبدأ بث البرنامج هذه الليلة على قناة "الشروق نيوز" اعتبارا من الساعة التاسعة والربع ليلا، ويعاد الجمعة على "الشروق العامة" 13.45 زوالا، من تقديم الزميل رضوان حسين، مدير الإنتاج محمد مشقق وإشراف الحاج رشيد فضيل. ومعلوم أن المتوج بلقب مسابقة "مزامير داوود" هذا الموسم سيمثل الجزائر في مسابقة "تيجان النور" العالمية لتلاوة القرآن الكريم في نسختها السابعة بالعاصمة القطرية الدوحة، التي يقدمها تلفزيون "جيم" التابع لشبكة قنوات "بي أن" القطرية، خلال شهر رمضان من كل عام.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية انحصار التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1انطلاق تصفيات "مزامير داوود 2" مساء الخميس على "الشروق نيوز"!
Français English
الرأي
عمار يزلي
حظوظ.. جوية
جمال لعلامي
"وين رانا رايحين"؟
رشيد ولد بوسيافة
الحرف العربي يجمعنا
أبو بكر خالد سعد الله
"العلوم العربية" : الفضل لبيئتها!
التهامي مجوري
دفاع عن الحديث النبوي 1/2
حبيب راشدين
"ولاية" الدولة العميقة بـ"ملالي" الجبهة والتجمع
جمال لعلامي
الإضراب خلال العطل!
قادة بن عمار
اعترافات.. لمن يهمُّه الأمر!
صالح عوض
لا للتمحور
سلطان بركاني
أيّ إسلام يريده هؤلاء للجزائريين؟
الفيديو
فضيحة ترميم القصبة برواية مهندس ألماني!
حرب زطشي مع قرباج.. لمصلحة من وضد من؟
الجزائر والمغرب.. أزمة، فمصافحة، فعناق، فأزمة..!
رئيس ليبيريا جورج ويا يحضر صلاة الجمعة في مونروفيا
هل تجار المخدرات وحدهم من يستحقون الإعدام يا أويحيى؟
الداعية الطاهر سرايش.. يترجّل
21 سنة على رأس النقابة.. ما هو سر عبد المجيد سيدي السعيد؟!
الفلسطينيون يحذرون من الآثار السلبية لقرار واشنطن تجميد المساعدات
شاهد كيف أحرجت كيت ميدلتون الأمير وليام برقصها العلني!
الأئمة الموقوفون.. هل ينفذون فعلا أجندات دولة أخرى؟!
عمرات وجوائز مالية مغرية في أضخم مسابقة وطنية لصغار حفظة القرآن الكريم
انطلاق تصفيات "مزامير داوود 2" مساء الخميس على "الشروق نيوز"!
حسام الدين فضيل
صحافي بجريدة الشروق اليومي
تنطلق التصفيات الأولية من مسابقة "مزامير داوود" لصغار حفظة القرآن الكريم في طبعتها الثانية أمسية الخميس، على قنوات "الشروق"، وسط جو من التنافس والنفحات الإيمانية والذكر الحكيم بين براعم وأشبال الجزائر.
تغطيات ذات صلة
انطلاق تصفيات "مزامير داوود 2" مساء الخميس على "الشروق نيوز"!
تفاعل معنا الجنرالات والوزراء.. ومازلنا ننتظر وزارة التضامن!
هكذا تفاعل الجزائريون مع نهائي "ماستر شاف 2" على "الشروق TV"
"نسيم ساوشي" يتوج بلقب "ماستر شاف 2".. والعلامة الكاملة لـ"الشروق TV"!
قناة ليبية تُعيد بث تحقيق "الشروق نيوز" عن "نساء داعش"!
المسابقة التي شارك فيها أكثر من 50 حافظا وحافظة لكتاب الله تعالى من مختلف ربوع الوطن، ستشهد في مرحلتها الأولى دخول 25 برعما المنافسة في حفظ القرآن الكريم كاملا وترتيله، أما القسم الثاني فسيتنافس فيه أيضا 25 طفلا لتختار لجنة التحكيم التي يترأسها المحكم الدولي الدكتور كمال قدة، والأعضاء كل من الأستاذة راضية هلال، والشيخ بلال بن عمروش 18 متسابقا يتأهلون إلى التصفيات النهائية مقسمين على أربعة برايمات، لتختم المسابقة ببرايم نهائي وبحضور المدير العام السيد علي فضيل، حيث يتنافس أربعة أشبال على اللقب.
وبهذه المناسبة، خصص مجمع "الشروق" جوائز ومفاجآت قيمة للفائزين والمتميزين من البراعم والمقدر قيمتها المالية بـ400 مليون سنتيم ( مرات وأجهزة كهرومزلية)، حيث يحصل صاحب الجائزة الأولى على درع التميز ومبلغ مالي يقدر بـ30 مليون سنتيم وأجهزة كهرومنزلية بقيمة 25 مليون سنتيم، وكذا 3 عمرات للبقاع المقدسة مع منح جوائز تحفيزية لكل المشاركين في الموسم الثاني من مسابقة "مزامير داوود" تقديرا على مجهوداتهم في حفظ كتاب الله.
هذا ويبدأ بث البرنامج هذه الليلة على قناة "الشروق نيوز" اعتبارا من الساعة التاسعة والربع ليلا، ويعاد الجمعة على "الشروق العامة" 13.45 زوالا، من تقديم الزميل رضوان حسين، مدير الإنتاج محمد مشقق وإشراف الحاج رشيد فضيل. ومعلوم أن المتوج بلقب مسابقة "مزامير داوود" هذا الموسم سيمثل الجزائر في مسابقة "تيجان النور" العالمية لتلاوة القرآن الكريم في نسختها السابعة بالعاصمة القطرية الدوحة، التي يقدمها تلفزيون "جيم" التابع لشبكة قنوات "بي أن" القطرية، خلال شهر رمضان من كل عام.