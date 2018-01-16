عمرات وجوائز مالية مغرية في أضخم مسابقة وطنية لصغار حفظة القرآن الكريم انطلاق تصفيات "مزامير داوود 2" مساء الخميس على "الشروق نيوز"!

تنطلق التصفيات الأولية من مسابقة "مزامير داوود" لصغار حفظة القرآن الكريم في طبعتها الثانية أمسية الخميس، على قنوات "الشروق"، وسط جو من التنافس والنفحات الإيمانية والذكر الحكيم بين براعم وأشبال الجزائر.

المسابقة التي شارك فيها أكثر من 50 حافظا وحافظة لكتاب الله تعالى من مختلف ربوع الوطن، ستشهد في مرحلتها الأولى دخول 25 برعما المنافسة في حفظ القرآن الكريم كاملا وترتيله، أما القسم الثاني فسيتنافس فيه أيضا 25 طفلا لتختار لجنة التحكيم التي يترأسها المحكم الدولي الدكتور كمال قدة، والأعضاء كل من الأستاذة راضية هلال، والشيخ بلال بن عمروش 18 متسابقا يتأهلون إلى التصفيات النهائية مقسمين على أربعة برايمات، لتختم المسابقة ببرايم نهائي وبحضور المدير العام السيد علي فضيل، حيث يتنافس أربعة أشبال على اللقب.

وبهذه المناسبة، خصص مجمع "الشروق" جوائز ومفاجآت قيمة للفائزين والمتميزين من البراعم والمقدر قيمتها المالية بـ400 مليون سنتيم ( مرات وأجهزة كهرومزلية)، حيث يحصل صاحب الجائزة الأولى على درع التميز ومبلغ مالي يقدر بـ30 مليون سنتيم وأجهزة كهرومنزلية بقيمة 25 مليون سنتيم، وكذا 3 عمرات للبقاع المقدسة مع منح جوائز تحفيزية لكل المشاركين في الموسم الثاني من مسابقة "مزامير داوود" تقديرا على مجهوداتهم في حفظ كتاب الله.

هذا ويبدأ بث البرنامج هذه الليلة على قناة "الشروق نيوز" اعتبارا من الساعة التاسعة والربع ليلا، ويعاد الجمعة على "الشروق العامة" 13.45 زوالا، من تقديم الزميل رضوان حسين، مدير الإنتاج محمد مشقق وإشراف الحاج رشيد فضيل. ومعلوم أن المتوج بلقب مسابقة "مزامير داوود" هذا الموسم سيمثل الجزائر في مسابقة "تيجان النور" العالمية لتلاوة القرآن الكريم في نسختها السابعة بالعاصمة القطرية الدوحة، التي يقدمها تلفزيون "جيم" التابع لشبكة قنوات "بي أن" القطرية، خلال شهر رمضان من كل عام.