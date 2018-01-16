"الشروق" تُسّرب القائمة الإسمية للفنانين المشاركين حفل تضامني مع كريم "الجوهرة" بقاعة "الأطلس" هذه الجمعة

من تنظيم الديوان الوطني للثقافة والإعلام ONCI، يُحيي مجموعة من الفنانين الجزائريين هذه الجمعة الموافق لـ 26 جانفي، حفلا فنيا تضامنيا مع مؤسس الفرقة الاستعراضية "الجوهرة" كريم. وقد حصلت "الشروق " الأربعاء، على القائمة الاسمية لأبرز الفنانين الذين أشّروا بموافقتهم على إحياء الحفل الذي دعا إليه كل من نور الدين بن غالي ومراد زيروني وعبد القادر بن دعماش.

وحسب معلومات "الشروق"، فإن الحفل سيقام بقاعة سينما "الأطلس" بباب الوادي اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا إلى العاشرة ليلا، على أن توّجه مداخيل الحفل لعلاج كريم "الجوهرة" بفرنسا، والذي يعاني من فشل كلوي بالإضافة لاضطراب في عمل "البنكرياس"، الأمر الذي يعّرضه في كل مرة لغيبوبة سُكر.

وحسب مصادر "الشروق"، فإن أبرز الفنانين الذين أعطوا موافقتهم النهائية على الحضور هم: سمير تومي، حميدو، نعيمة الدزيرية، سليم الشاوي، ناصر مقداد، نعيمة عبابسة، بن زينة، الفنانة القبائلية الطاووس، الشاب سيد علي شالابالة، مراد جعفري، حكيم الشاوي ونجم الراي الشاب كاديرالجابوني.

وفي اتصال مع منشط الحفل والمشرف العام عليه مراد زيروني، قال الأخير لـ "الشروق" إن الاتصالات لا زالت جارية على قدم وساق مع العديد من الفنانين، خاصة وأن البلاتو الفني لهذا الحفل التضامني سيمتد لأكثر من 6 ساعات، مضيفا بأن نجاح مهمة هذا الحفل لن تتأتى سوى بالحضور الكثيف للجمهور الذي ستوّجه مداخيل التذاكر التي سيقتطعها لعلاج كريم "الجوهرة".

واختتم مُحدث "الشروق" أن كريم سيغادر إلى فرنسا للعلاج بعد الحفل مباشرة، وقبل انتهاء صلاحية تأشيرته، علما أن الفنان كان قد أقيم له حفل وداع في نهاية 2017، حضرته مجموعة من الوجوه الفنية، كان الهدف منه (الحفل) الرفع من معنوياته النفسية.