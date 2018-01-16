بعد وفاته المُفاجئة في أواخر 2017.. سليم ألك يكشف لـ "الشروق": والي تلمسان يمنح عائلة الفكاهي "كريم option" سكنا اجتماعيا!

كشف الفكاهي سليم مجاهد (سليم ألك)، في اتصال مع "الشروق"، الأربعاء، أن عائلة الفنان الفكاهي ومُقلد الأصوات كريم إبراهيمي، المعروف في حصة "المنشار" بكريم option، سوف تستفيد قريبا من سكن اجتماعي، حيث ستتسلم أرملة الفقيد الذي رحل في أواخر العام 2017 مفاتيح السكن من طرف والي ولاية تلمسان السيد علي بليعيش.

وأضاف "ألك" لـ "الشروق" أن الوالي كان قد تنقل إلى مسكن الفقيد بعد وفاته مباشرة، والمتواجد بحي "المدرس" بولاية تلمسان، حيث وقف على الحالة المزرية

التي يعيشها أطفاله الثلاثة وأرملته، وأمر بدراسة ملفه تمهيدا لمنح ذويه مسكنا لائقا.

وحسب مُحدث "الشروق" دائما، فإن عائلة كريم ستستفيد من مسكن بضاحية "فوجليدة" المتواجدة على بُعد 2 كلم من وسط مدينة تلمسان.

واستطرد سليم قائلا إن الوفاة المفاجئة للفكاهي كريم ابراهيمي كشفت عن شعبية كبيرة كان يتمتع بها الأخير: "شخصيا فوجئت بتضامن كبير وغير مسبوق من جميع أطياف المجتمع الجزائري مع ذوي الفقيد، وفي الحقيقة هذا معدن الجزائريين.. فالكل يتصل بنا للتضامن بأي شيء، بل إن هنالك من وعد بتعمير السكن بكل اللوازم والأثاث بعد تسليم مفاتيح السكن لعائلة كريم، كما لا بد وأن نشكر بالمناسبة، رئيس أمن ولاية أدرار، السيد نبيل مرسلي، الذي اتصل بنا لأجل تكريم عائلة كريم".

في سياق آخر، انتقد سليم "ألك" الغياب المحسوس لمديرية الثقافة لولاية تلمسان.. لافتا بأن المسؤولين فيها لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء الحضور لجنازة المرحوم !!، قبل أن يضيف: "نثمّن موقف الوالي الجديد لتلمسان، الذي سبق ومنح سكنا للاعب الدولي والنجم السابق لوداد تلمسان طارق بتاس، لكن مديرية الثقافة موقفها كان مؤسفا ومتخاذلا للغاية !!".

وسبق لسليم أن صرّح لـ "الشروق" أن: "كريم رحمه الله وقبل وفاته لم يكن يعاني من أي مرض.. معاناته الوحيدة كانت السكن، حيث إن كريم رحمه الله -وهذا ما يعرفه المقربون منه فقط- كان متزوجا وأبا لثلاث أولاد آخرهم وُلد منذ حوالي الشهرين .. تقدم بالعديد من الملفات للحصول على سكن اجتماعي محترم يأوي عائلته، لكن للأسف دون جدوى، قبل أن يستقر به الأمر في منزل قديم بحي "المدرس" المعروف أيضا بحي"الفخارين" بتلمسان" .. مختتما تصريحه بالقول: "اليوم نحمد الله كثيرا على التفاتة السُلطات المعنية لمشكلته.. فقد تحقق حلمه بسكن يحمي أرملته وأطفاله ولو بعد وفاته" !!.