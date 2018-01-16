أحدهما انتحل هوية فتاة عبر الفيسبوك للإيقاع بها التحقيق في سرقة يقود إلى توقيف شابين ابتزا تلميذة بصور مخلّة في تلمسان

تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بتلمسان، الثلاثاء، من إنقاذ فتلة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة، كانت ضحية عملية ابتزاز متواصل من طرف متهمين اثنين أحدهما قاصر.

وحسب مصادر "الشروق" فإنّ القضية في بادئ الأمر، كانت تحقيقا يخص عملية سرقة، بعد أن تقدم مراهق يبلغ من العمر 16 سنة، إلى مصالح الأمن الحضري الثاني، مودعا شكوى بخصوص عملية سرقة، كاشفا عن هوية من قاما بها، وقاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وشاب عمره 21 سنة، ليتم توقيفهما وسط المدينة، واقتيادهما نحو مقر الأمن الحضري من أجل التحقيق معهما، فيما يخص جريمة السرقة، وموازاة مع ذلك وخلال عملية تفتيش جهازيهما الهاتفين، تفاجأت عناصر الشرطة، من وجود صور وفيديوهات إباحية لفتاة قاصر، وبمواجهتهما بالأمر، كشفا بأن الفتاة من معارفهما، وبناءا على ذلك، قام عناصر الشرطة بتحديد هوية الفتاة المتمدرسة والتي تبلغ من العمر 16 سنة، حيث قامت باستدعائها إلى مقر الأمن رفقة والدتها.

وهناك كشفت الفتاة أنها ضحية احتيال، بعد تعرفها من خلال موقع التواصل الاجتماعي بفتاة تحمل اسم زينب، تقربت منها وتعرفت عليها، لتتبادل معها أسرارها حتى ما تعلق بعلاقاتها الحميمية وصورها الشخصية، إضافة إلى شريط فيديو مخل بالحياء، قبل أن تتفاجأ بتحول الحساب الذي كان يحمل إسم زينب إلى حساب رجل، وهو ملك للشاب الذي يبلغ من العمر 21 سنة، لتتطور العلاقة إلى تهديد وابتزاز، بعد أن كشف صاحب الحساب عن هويته الحقيقية، وراح في كل مرة يهددها بنشر الصور والفيديو على شبكة الإنترنت، وبعد لقائه الأول بها، خطف منها سلسلة من المعدن الأصفر، كما تواصلت تهديداته من خلال مطالبته بالأموال.

ومن خلال اعترافات الضحية وبناءا على ذلك قامت عناصر الشرطة بتقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية بمحكمة تلمسان، الذي أحال بدوره الملف على قاضي الأحداث الذي أمر بإيداع المشتبه به الرئيسي الحبس، في حين استفاد شريكه القاصر من الاستدعاء المباشر.