تفاجأ، خريجو المدرسة الوطنية للإدارة، بمنعهم من مواصلة التكوين في "الماستر والدكتوراه"، على مستوى المؤسسات الجامعية الموزعة عبر الوطن، رغم أنهم تخرجوا من المدرسة بمعدلات ممتازة. فيما ناشدوا التدخل المستعجل لوزير الداخلية لإنصافهم في أقرب الآجال بالترخيص لهم بمواصلة الدراسة طبقا للقوانين المعمول بها.
وقد وجه، النائب مسعود النائب عمراوي، عضو لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، بخصوص فئة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة "تكوين قديم أي بكالوريا زائد 4 سنوات دراسة"، الذين تفاجأوا بقرار إقصائهم وحرمانهم من مواصلة التكوين في طور "الماستر" والدكتوراه، رغم أنهم تخرجوا من المدرسة بمعدلات جيدة وممتازة في امتحان شهادة البكالوريا.
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حرمان خريجي المدرسة الوطنية للإدارة من الماستر والدكتوراه
نشيدة. ق
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
تفاجأ، خريجو المدرسة الوطنية للإدارة، بمنعهم من مواصلة التكوين في "الماستر والدكتوراه"، على مستوى المؤسسات الجامعية الموزعة عبر الوطن، رغم أنهم تخرجوا من المدرسة بمعدلات ممتازة. فيما ناشدوا التدخل المستعجل لوزير الداخلية لإنصافهم في أقرب الآجال بالترخيص لهم بمواصلة الدراسة طبقا للقوانين المعمول بها.
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وقد وجه، النائب مسعود النائب عمراوي، عضو لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، بخصوص فئة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة "تكوين قديم أي بكالوريا زائد 4 سنوات دراسة"، الذين تفاجأوا بقرار إقصائهم وحرمانهم من مواصلة التكوين في طور "الماستر" والدكتوراه، رغم أنهم تخرجوا من المدرسة بمعدلات جيدة وممتازة في امتحان شهادة البكالوريا.