تمديد آجال التصريح الضريبي للمؤسسات إلى 20 فيفري

وجهت مديرية الضرائب مراسلة تلزم فيها كافة الشركات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات، بدفع مستحقاتها المالية والتقيد بالتصريحات، وإرسالها إلى قباضة الضرائب في اجل أقصاه 20 فيفري القادم.

أفادت مديرية الضرائب في بيان لها تحوز "الشروق" نسخة منه، أنه تنفيذا للالتزام القانوني للتصريح عبر الانترنت فيما يخص التصريح الشهري "ج50" يُنهى إلى علم كافة الشركات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات أنه وتنفيذا للمادة 58 من قانون المالية لسنة 2018، يتعين إجراء اكتتاب الالتزامات التصريحية واكتتاب الدفع الخاص بالتصريح "ج50" عن طريق الانترنت ويتم تطبيق هذا التدبير على التصريح الخاص بشهر جانفي، حيث يتعين إرساله لقباضة مديرية كبريات المؤسسات خلال أجل أقصاه 20 فيفري 2018.