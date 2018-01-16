بن غبريط ترسل لجنة تحقيق إلى غرداية

أرسلت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت لجنة وزارية للتحقيق في عدة قضايا متعلقة بقطاعها في ولاية غرداية، وهذا تلبية لمطالب الإضراب عن الطعام، الذي قام به أعضاء الفرع النقابي لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية (cela) بالعاصمة، مطلع الشهر الجاري، إضافة إلى التقرير الذي قدم للوزارة، المتضمن "مختلف التجاوزات"، حسب ما أكده الأمين الولائي للنقابة عوف الحاج إبراهيم.

وحسب نفس المصدر فإن اللجنة الوزارية قامت بزيارة ثانوية أفلح؛ للتحقيق في قضية غش مترشح في مسابقة مدير ثانوية، وتستر مدير المركز عليه، والتي تعود إلى العام الماضي، ورغم إحالة مدير المركز على التقاعد، إلا أنه استدعي الثلاثاء، للتحقيق بمقر مديرية التربية.