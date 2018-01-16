شن مضيفو الجوية الجزائرية، الخميس، إضرابا مفاجئا عن العمل تسبب في شل الرحلات الدولية والداخلية بشكل متفاوت وجاءت الحركة الاحتجاجية كرد فعل من المضيفين على قرارات معاقبة النقابيين المضربين.
ورصدت "الشروق" في جولة ميدانية بالمطار الدولي للعاصمة، الخميس، في حدود الثالثة والنصف زوالا غلق شبابيك التسجيل للجوية الجزائرية وتم تسييج المنطقة المحاذية للشبابيك فيما عزز أفراد الشرطة تواجدهم بعين المكان.
وبدأت طوابير في التشكل مباشرة بعد تسييج منطقة التسجيلات وكذلك الشأن للوكالة التجارية للشركة التي اكتظت بالمسافرين سواء للاستعلام أو لتغيير الرحلة فيما أبلغ المسافرون بأن الرحلات قد توقفت بسبب إضراب مفاجئ.
واقتربت "الشروق" من أحد أعوان الجوية الجزائرية المكلفين بالتنظيم أوضح أن الرحلات توقفت فعلا وعليه تم تسييج منطقة التسجيلات.
وعلى اللوح الإلكتروني المخصص لعرض وضعية الرحلات وتوقيتها بدأت تظهر شيئا فشيئا عبارة تأخير على الرحلات الخاصة بالجوية الجزائرية على غرار رحلة نيس 15.30/ AH1040/ورحلة اليكانت 14,00/ AH 204/ ورحلة بيروت 15.00/AH4016.
جاء ذلك، بعد أن أقدمت إدارة الجوية الجزائرية على تعليق عقود عمل 7 أفراد من المكتب الوطني للنقابة المستقلة لمضيفي الطائرات، بعد الحركة الاحتجاجية الأخيرة التي شلت الرحلات الجوية الداخلية والدولية للشرطة.
حيث أفاد مصدر قيادي في النقابة المستقلة للمضيفين لـ"الشروق" بأن 7 أعضاء من المكتب التنفيذي الوطني تلقوا قرارات بتعليق علاقة العمل مع شركة الجوية الجزائرية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات شملت أفراد النقابة المستقلة للمضيفين فقط من دون نظيرتها التابعة للمركزية النقابية وهذا لكون الإشعار بالإضراب الذي تم إيداعه كان من طرف النقابة المستقلة.
وأفادت مصادر نقابية بالجوية الجزائرية على أن اجتماعا عقد مساء الخميس ضم 6 نقابات هي نقابة طياري الخطوط التابعة للمركزية النقابية، ونقابة التقنيين المتخصصين (مركزية نقابية) ونقابة المضيفين (مركزية نقابية)، والنقابة المستقلة لتقنيي صيانة الطائرات.
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على خلفية معاقبة سبعة نقابيين
إضراب مفاجئ للمضيفين في الجوية الجزائرية يشل كل الرّحلات
حسان حويشة
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
شن مضيفو الجوية الجزائرية، الخميس، إضرابا مفاجئا عن العمل تسبب في شل الرحلات الدولية والداخلية بشكل متفاوت وجاءت الحركة الاحتجاجية كرد فعل من المضيفين على قرارات معاقبة النقابيين المضربين.
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ورصدت "الشروق" في جولة ميدانية بالمطار الدولي للعاصمة، الخميس، في حدود الثالثة والنصف زوالا غلق شبابيك التسجيل للجوية الجزائرية وتم تسييج المنطقة المحاذية للشبابيك فيما عزز أفراد الشرطة تواجدهم بعين المكان.
وبدأت طوابير في التشكل مباشرة بعد تسييج منطقة التسجيلات وكذلك الشأن للوكالة التجارية للشركة التي اكتظت بالمسافرين سواء للاستعلام أو لتغيير الرحلة فيما أبلغ المسافرون بأن الرحلات قد توقفت بسبب إضراب مفاجئ.
واقتربت "الشروق" من أحد أعوان الجوية الجزائرية المكلفين بالتنظيم أوضح أن الرحلات توقفت فعلا وعليه تم تسييج منطقة التسجيلات.
وعلى اللوح الإلكتروني المخصص لعرض وضعية الرحلات وتوقيتها بدأت تظهر شيئا فشيئا عبارة تأخير على الرحلات الخاصة بالجوية الجزائرية على غرار رحلة نيس 15.30/ AH1040/ورحلة اليكانت 14,00/ AH 204/ ورحلة بيروت 15.00/AH4016.
جاء ذلك، بعد أن أقدمت إدارة الجوية الجزائرية على تعليق عقود عمل 7 أفراد من المكتب الوطني للنقابة المستقلة لمضيفي الطائرات، بعد الحركة الاحتجاجية الأخيرة التي شلت الرحلات الجوية الداخلية والدولية للشرطة.
حيث أفاد مصدر قيادي في النقابة المستقلة للمضيفين لـ"الشروق" بأن 7 أعضاء من المكتب التنفيذي الوطني تلقوا قرارات بتعليق علاقة العمل مع شركة الجوية الجزائرية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات شملت أفراد النقابة المستقلة للمضيفين فقط من دون نظيرتها التابعة للمركزية النقابية وهذا لكون الإشعار بالإضراب الذي تم إيداعه كان من طرف النقابة المستقلة.
وأفادت مصادر نقابية بالجوية الجزائرية على أن اجتماعا عقد مساء الخميس ضم 6 نقابات هي نقابة طياري الخطوط التابعة للمركزية النقابية، ونقابة التقنيين المتخصصين (مركزية نقابية) ونقابة المضيفين (مركزية نقابية)، والنقابة المستقلة لتقنيي صيانة الطائرات.