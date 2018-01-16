شهدت بلدية بومقر التابعة لدائرة نقاوس في ولاية باتنة، الأربعاء، حادثة أليمة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 38 سنة، حيث عثر عليه مشنوقا في جذع شجرة.
واستنادا إلى مصادر محلية، فإن الضحية مصاب باختلالات عصبية، حيث استحم قبل أن يختفي عن الأنظار، إلى أن عثر عليه مجموعة من الشباب مشنوقا، وتم إبلاغ مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية لانتشال جثته.
وتأتي هذه الحادثة 3 أيام فقط بعد إقدام تلميذ يدرس بالسنة الثالثة متوسط على وضع حد لحياته شنقا في حي الدرناني ببريكة.
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العثور على شاب مشنوقا في ظروف غامضة بباتنة
عبد الناصر ميساوي
شهدت بلدية بومقر التابعة لدائرة نقاوس في ولاية باتنة، الأربعاء، حادثة أليمة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 38 سنة، حيث عثر عليه مشنوقا في جذع شجرة.
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واستنادا إلى مصادر محلية، فإن الضحية مصاب باختلالات عصبية، حيث استحم قبل أن يختفي عن الأنظار، إلى أن عثر عليه مجموعة من الشباب مشنوقا، وتم إبلاغ مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية لانتشال جثته.
وتأتي هذه الحادثة 3 أيام فقط بعد إقدام تلميذ يدرس بالسنة الثالثة متوسط على وضع حد لحياته شنقا في حي الدرناني ببريكة.