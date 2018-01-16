أنقذت وحدات خفر السواحل في بني صاف بعين تموشنت، ليلة الأربعاء، 48 مهاجرا سريا ينحدرون من دول إفريقية مختلفة، حيث فشل مخططهم في بلوغ السواحل الإسبانية، بعدما انطلقوا على متن زورق من شاطئ في المملكة المغربية.
وحسب مصادر "الشروق"، فإنّ عناصر حراس السواحل التابعون إلى المجموعة الإقليمية لبني صاف، تمكنوا من إنقاذ 48 حراقا إفريقيا، وهذا في عرض البحر على بعد 25 ميلا بحريا من شاطئ البئر ببني صاف.
وذكرت ذات المصادر أنّ الحراقة الأفارقة ينحدرون من دول إفريقية مختلفة، على غرار السينغال، كوت ديفوار، غينيا، مالي، حيث كان من بينهم تسع نساء وثلاثة قصر انطلقوا من أحد الشواطئ المغربية قبل يومين على متن زورق مطاطي طوله 08 أمتار ومحرك ذي 15 حصانا، قبل أن يتم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الجزائرية، بعد أن تاهوا في عرض البحر، ما يؤكد فرضية وقوعهم ضحية نصب واحتيال من طرف شبكة مغربية مختصة في تهريب البشر بحسب مصادرنا دائما.
يحدث هذا في ظل تزايد معدلات الهجرة السرية نحو السواحل الإسبانية، حيث أصبحت شواطئ عين تموشنت ملاذا للراغبين في بلوغ الضفة الأخرى من المتوسط، بالرّغم من المآسي التي خلفتها مثل هذه المغامرات.
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من بينهم تسع نساء وثلاثة قصّر تاه قاربهم في عرض البحر
إنقاذ 48 "حراقا" إفريقيا بعين تموشنت أقلعوا من سواحل المغرب
أمين بلحية
أنقذت وحدات خفر السواحل في بني صاف بعين تموشنت، ليلة الأربعاء، 48 مهاجرا سريا ينحدرون من دول إفريقية مختلفة، حيث فشل مخططهم في بلوغ السواحل الإسبانية، بعدما انطلقوا على متن زورق من شاطئ في المملكة المغربية.
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وحسب مصادر "الشروق"، فإنّ عناصر حراس السواحل التابعون إلى المجموعة الإقليمية لبني صاف، تمكنوا من إنقاذ 48 حراقا إفريقيا، وهذا في عرض البحر على بعد 25 ميلا بحريا من شاطئ البئر ببني صاف.
وذكرت ذات المصادر أنّ الحراقة الأفارقة ينحدرون من دول إفريقية مختلفة، على غرار السينغال، كوت ديفوار، غينيا، مالي، حيث كان من بينهم تسع نساء وثلاثة قصر انطلقوا من أحد الشواطئ المغربية قبل يومين على متن زورق مطاطي طوله 08 أمتار ومحرك ذي 15 حصانا، قبل أن يتم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الجزائرية، بعد أن تاهوا في عرض البحر، ما يؤكد فرضية وقوعهم ضحية نصب واحتيال من طرف شبكة مغربية مختصة في تهريب البشر بحسب مصادرنا دائما.
يحدث هذا في ظل تزايد معدلات الهجرة السرية نحو السواحل الإسبانية، حيث أصبحت شواطئ عين تموشنت ملاذا للراغبين في بلوغ الضفة الأخرى من المتوسط، بالرّغم من المآسي التي خلفتها مثل هذه المغامرات.