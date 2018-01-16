حجز ذخيرة سلاح "كلاشنكوف" دون رخصة بمطار بجاية

تمكنت عناصر فرقة شرطة الحدود الجوية بمطار عبان رمضان بجاية من معالجة قضية حيازة ذخيرة حية دون رخصة خاصة بسلاح جماعي من نوع "كلاشنكوف" ضد المدعو "ع. ع"، 46 سنة، الذي قدم إلى مطار بجاية قصد السفر إلى مدينة حاسي مسعود، ولدى إخضاع حقيبته للتفتيش من قبل عناصر الشرطة العاملة على مستوى جهاز السكانير لبهو المطار وبفضل فطنة رجال الشرطة، ضبطت بداخلها ذخيرة حية خاصة بسلاح جماعي من نوع "كلاشنكوف".

وقد أنجز ملف جزائي في حقه وتم تحويله إلى السلطات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

.. وتوقيف 3 مروجي مخدرات

أوقفت مصالح الشرطة لفرقة مكافحة المخدرات التابعة إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بجاية، ثلاثة أشخاص مختصين في الاتجار بالمخدرات تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 28 سنة، وحجزت كمية من المخدرات تقدر بأكثر من 100 غرام.

وتمت عملية التوقيف إثر تحريات معمقة قامت بها المصلحة حول نشاط المتهمين بعد ورود أخبار مفادها وجود شبكة إجرامية بصدد ترويج المخدرات داخل محلات تجارية في طور الإنجاز بضواحي مدينة بجاية، وبعد وضع خطة محكمة تم مداهمة المكان وتوقيف المعنيين وحجز كمية المخدرات التي كانت بحوزتهم، ليتم تحويلهم إلى المصلحة وأنجز ملف جزائي ضدهم وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية الذي أحالهم على جلسة المثول الفوري، حيث صدر في حقهم أمر بالإيداع.