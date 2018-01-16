المجاهدة فاطمة أوزقان في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله اليوم الخميس المجاهدة فاطمة أوزقان، أرملة الشهيد عبد الرحمن رباعين، عن عمر ناهز ال90 سنة، حسب ما علم لدى وزارة المجاهدين.

وكانت الفقيدة المولودة يوم 24 يناير 1928 بالجزائر العاصمة، قد التحقت بصفوف ثورة التحرير المجيدة سنة 1956 إلى جانب زوجها عبد الرحمان رباعين.

وقد تم إلقاء القبض عليها وزج بها في السجن بتاريخ 31 يناير 1958 قبل أن يطلق سراحها في ديسمبر 1959 لتواصل العمل الثوري كمسبلة إلى غاية تحقيق الاستقلال.

وأمام هذا المصاب الجلل، بعث وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، برقية تعزية إلى أفراد عائلة الفقيدة ورفقائها في الجهاد، أعرب لهم من خلالها عن "تعازيه الخالصة المشفوعة بأصدق مشاعر المواساة والتعاطف في مواجهة هذه المحنة الأليمة".

للإشارة، فان جنازة المرحومة ستشيع غدا بعد صلاة الجمعة بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة.