شيّع سكان منطقة آريس بباتنة، جنازة التلميذ زين الدين مجادبة، إثر سقوطه على رأسه في حادث منزلي، مغرب الأربعاء، في مقر سكناه بحي سانف الواقع في الجهة السفلى لمدينة آريس بباتنة.
وقد خلفت وفاة الطفل زين الدين مجادبة (13 سنة)، موجة من ردود الأفعال حول الأسباب الحقيقية التي أودت به، ما جعل البعض يرجح فرضية لعبة الحوت الأزرق، إلا أن بعض أقاربه نفوا ذلك، مؤكدين أن الفقيد كان يلعب أمام بهو المنزل وبجانبه برميل، قبل أن يسقط بشكل سيئ على رأسه ما تسبب في وفاته موازاة مع نقله على جناح السرعة إلى مستشفى آريس.
وإذا كانت إكمالية محمد البشير الإبراهيمي التي يدرس فيها الطفل الراحل زين الدين قد أصدرت بيان تعزية إثر هذا الحادث الذي وصفته بالأليم، إلا أنه لم تعط تفاصيل إضافية عن أسباب ومخلفات هذا الحادثة التي أودت بزين الدين، وقد أشاد جيرانه وزملاؤه بهدوئه وحسن أخلاقه، في الوقت الذي لا تزال عائلته تحت الصدمة بعد فقدان ابنها في حادث مفاجئ أمام بهو المنزل.
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وفاة تلميذ من متوسطة الإبراهيمي إثر سقوطه على رأسه في آريس بباتنة
صالح. س
مراسل لجريدة الشروق، وصحافي مهتم بالقضايا الرياضية والمحلية والتاريخية
شيّع سكان منطقة آريس بباتنة، جنازة التلميذ زين الدين مجادبة، إثر سقوطه على رأسه في حادث منزلي، مغرب الأربعاء، في مقر سكناه بحي سانف الواقع في الجهة السفلى لمدينة آريس بباتنة.
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وقد خلفت وفاة الطفل زين الدين مجادبة (13 سنة)، موجة من ردود الأفعال حول الأسباب الحقيقية التي أودت به، ما جعل البعض يرجح فرضية لعبة الحوت الأزرق، إلا أن بعض أقاربه نفوا ذلك، مؤكدين أن الفقيد كان يلعب أمام بهو المنزل وبجانبه برميل، قبل أن يسقط بشكل سيئ على رأسه ما تسبب في وفاته موازاة مع نقله على جناح السرعة إلى مستشفى آريس.
وإذا كانت إكمالية محمد البشير الإبراهيمي التي يدرس فيها الطفل الراحل زين الدين قد أصدرت بيان تعزية إثر هذا الحادث الذي وصفته بالأليم، إلا أنه لم تعط تفاصيل إضافية عن أسباب ومخلفات هذا الحادثة التي أودت بزين الدين، وقد أشاد جيرانه وزملاؤه بهدوئه وحسن أخلاقه، في الوقت الذي لا تزال عائلته تحت الصدمة بعد فقدان ابنها في حادث مفاجئ أمام بهو المنزل.