مليون سنتيم لتسجيل موعد فيزا وتحذير من التعامل مع الوسطاء

حذّر المتعامل مع القنصلية الفرنسية بوهران وعنابة، "تي أل أس كونتاكت"، الخميس، من الاستعانة بالوسطاء، مقابل المال، للحصول على موعد إيداع ملف الفيزا، محمّلا إيّاهم مسؤولية العواقب التي تنتج عن ذلك منها التأثير على ملف التأشيرة.

أكّد المتعامل "تي أل أس كونتاكت" في بيان الخميس، أنّ المواعيد المتوفّرة تفتح يوميا على مستوى الموقع الإلكتروني التابع له، أين يمكن التسجيل لأخذ موعد ويمكن لمستخدمي الإنترنيت التردّد على الموقع كلّ ليلة من الثامنة إلى منتصف الليل وهي الفترة التي تعرف ضغطا أقّل، وحذّر "تي أل أس كونتاكت" من التعامل مع الوسطاء للتسجيل مقابل المال، حيث جاء في البيان أنّ ذلك قد يؤثّر على ملف التأشيرة، فيما يتحمّل صاحب الملف كامل المسؤولية فيما يتعلّق بالنتائج المترتبة عن ذلك. إلاّ أنّ عددا كبيرا من الراغبين في التسجيل لأخذ موعد أكّدوا أنّ التسجيل غير متاح على الموقع الإلكتروني وأنّهم يتابعونه يوميا على شبكة الإنترنيت إلاّ أنّه مغلق باستمرار، وهو ما ينفي ما جاء به بيان "تي أل أس كونتاكت".

وحسب ما استقته "الشروق" من معلومات فإنّ وسطاء يطلبون مبالغ مالية تصل إلى مليون سنتيم مقابل التكفّل بالتسجيل في الموقع للحصول على موعد قبل نهاية شهر مارس، ويقدّم هؤلاء عروضهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم من ينشطون على مستوى وكالات سياحية أو مقاهي إنترنيت، أين يعدون زبائنهم بالتسجيل في الموقع في توقيت مناسب، وهو الأمر المحيّر الذي يثير عدّة استفهامات لدى أصحاب ملفات الفيزا، الذين يستغربون كيف يمكن لهؤلاء التسجيل في الموقع الذي يجدونه مغلقا! مع التذكير أنّ عملية أخذ موعد لدى القنصلية الفرنسية بوهران أو عنابة يكون بالتسجيل الإلكتروني أوّلا ثمّ دفع المستحقات المالية لـ"تي أل أس" كونتاكت على مستوى أحد المراكز التابعة له أو مكاتب البريد التي يتعامل معها خلال مدّة 72 ساعة، استعدادا لتأكيد الحصول على الموعد.