جامعة: مسابقة وطنية للترشح للقبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، عن فتح مسابقة وطنية عن طريق إجراء اختبارات كتابية للترشح للقبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج للسنة الجامعية 2018-2019 وذلك يوم 24 مارس القادم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الطلبة المتفوقين الأوائل على مستوى مؤسسات التعليم العالي المعنيين بهذه المسابقة التي تندرج في إطار برنامج التكوين ما بعد التدرج، مطالبون بالتقرب من مؤسساتهم التعليمية الأصلية للاطلاع على المعلومات الخاصة بالشروط والمعايير البيداغوجية والعلمية للقبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج في طور ما بعد التدرج وكذا الفروع المحددة.