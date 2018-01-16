عرفتْ رحلات قطارات الضاحية الغربية والشرقية بالجزائر العاصمة، تذبذبا كبيرا في مواعيدها، الخميس، وذلك على خلفية انحراف قطار بالقرب من محطة اغا بالجزائر العاصمة، أمسية أول أمس الأربعاء، بسبب خلل تقني. ليجد المسافرون أنفسهم، ينتظرون لساعات طويلة في المحطة دون إعلامهم بالمشكل.
وفي هذا الصدد، عبّر المسافرون في اتصال مع "الشروق"، عن سخطهم واستيائهم الكبيريْن، لما اعتبروه "سوء خدمات، باتت تقدمها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية"، خاصة بعد تكرر حوادث انحراف القطارات. فخلال الأسبوع المنصرم، تعطلت إبر تحويل القطارات على مستوى محطة "أغا" كما تعطل الخط الكهربائي في محطة الخروبة، ما تسبب في تذبذب كبير في الرحلات المبرمجة، خاصة في أوقات الذروة، والتي يلتحق فيها آلاف الموظفين والطلبة بمناصب العمل ومقاعد الدراسة، وأكّد مسافرون، على تأخر بعض الرحلات لأكثر من 3 ساعات كاملة.
فيما تسبّب خلل تقني في سكة حديدية بالقرب من الخط المحاذي لولاية الجزائر، أمسية الأربعاء، في انحراف القطار، وهو ما انعكس على سير الرحلات ليوم الخميس، واستعانت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بحافلات النقل الحضري "ايتوزا"، لنقل المسافرين بين محطتيْ آغا والجزائر وسط، إلى حين إصلاح العطب، موضحة في بيان لها أن الأشغال لا تزال متواصلة على مستوى السكة الحديدية، عند مدخل محطة القطار الجزائر وسط.
واعترت حالة من الغضب المسافرين المعتمدين في تنقلاتهم على القطارات، خاصة في الخط الرابط بين المناطق الشرقية ومنها خطا بومرداس وتيزي وزو، أين يعرف الخط الأخير تدفقا كبيرا للمسافرين يوميا، وأي تأخر في الرحلة، يتسبب في فوضى كبيرة بمحطة اغا، يقابلها "الاستفزاز واللامهنية" التي يتعامل بها بعض موظفي المحطة.
وظاهرة تذبذب الرحلات والتي تصادفت مع إعلان إدارة "السانتياف" زيادات في أسعار التذكرة، استفزت المواطنين المطالبين بتحسين الخدمة.
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إثر تكرّر حوادث انحراف القطارات وتذبذب الرحلات
المسافرون يطالبون بتحسين الخدمة على مستوى النقل بالسكك
نادية سليماني
عرفتْ رحلات قطارات الضاحية الغربية والشرقية بالجزائر العاصمة، تذبذبا كبيرا في مواعيدها، الخميس، وذلك على خلفية انحراف قطار بالقرب من محطة اغا بالجزائر العاصمة، أمسية أول أمس الأربعاء، بسبب خلل تقني. ليجد المسافرون أنفسهم، ينتظرون لساعات طويلة في المحطة دون إعلامهم بالمشكل.
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وفي هذا الصدد، عبّر المسافرون في اتصال مع "الشروق"، عن سخطهم واستيائهم الكبيريْن، لما اعتبروه "سوء خدمات، باتت تقدمها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية"، خاصة بعد تكرر حوادث انحراف القطارات. فخلال الأسبوع المنصرم، تعطلت إبر تحويل القطارات على مستوى محطة "أغا" كما تعطل الخط الكهربائي في محطة الخروبة، ما تسبب في تذبذب كبير في الرحلات المبرمجة، خاصة في أوقات الذروة، والتي يلتحق فيها آلاف الموظفين والطلبة بمناصب العمل ومقاعد الدراسة، وأكّد مسافرون، على تأخر بعض الرحلات لأكثر من 3 ساعات كاملة.
فيما تسبّب خلل تقني في سكة حديدية بالقرب من الخط المحاذي لولاية الجزائر، أمسية الأربعاء، في انحراف القطار، وهو ما انعكس على سير الرحلات ليوم الخميس، واستعانت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بحافلات النقل الحضري "ايتوزا"، لنقل المسافرين بين محطتيْ آغا والجزائر وسط، إلى حين إصلاح العطب، موضحة في بيان لها أن الأشغال لا تزال متواصلة على مستوى السكة الحديدية، عند مدخل محطة القطار الجزائر وسط.
واعترت حالة من الغضب المسافرين المعتمدين في تنقلاتهم على القطارات، خاصة في الخط الرابط بين المناطق الشرقية ومنها خطا بومرداس وتيزي وزو، أين يعرف الخط الأخير تدفقا كبيرا للمسافرين يوميا، وأي تأخر في الرحلة، يتسبب في فوضى كبيرة بمحطة اغا، يقابلها "الاستفزاز واللامهنية" التي يتعامل بها بعض موظفي المحطة.
وظاهرة تذبذب الرحلات والتي تصادفت مع إعلان إدارة "السانتياف" زيادات في أسعار التذكرة، استفزت المواطنين المطالبين بتحسين الخدمة.