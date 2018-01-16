بالتعاون مع مجلس حقوق الطفل وأطباء الحماية المدنية جهاز خلية إخطار للتبليغ عن التجاوزات في حق الطفولة

كشف الطبيب العقيد بروري علي، المدير الفرعي للنشاط الاجتماعي بالمديرية العامة للحماية المدنية، أن المديرية العامة وضعت تقنيات جديدة عصرية للتعامل بين الأطباء النفسانيين، من خلال تبادل الخبرات مع أسلاك أخرى شبيهة، على غرار الأمن الوطني ووزارة الدفاع الوطني.

وقال الطبيب العقيد بروري علي في تصريح إلى ''الشروق''، الخميس، خلال الملتقى الدراسي حول التكفل النفسي لأعوان الحماية المدنية المتدخلين لفائدة الأطباء النفسانين التابعين إلى القطاع بوحدة زميرلي بالحراش، إن الحماية المدنية تتعاون مع قطاعات أخرى تتعرض لنفس الضغوطات النفسية بعد التدخلات على غرار الأمن الوطني وكذا وزارة الدفاع ويدخل ذلك ضمن التبادل والتعاون في ما بينهم. وأضاف ذات المتحدث أن دكاترة وأساتذة يدرسون في الجامعات الجزائرية يقومون بتكوين الأطباء النفسانين التابعين إلى أعوان الحماية المدنية وكذا من أجل نقل الخبرات.

من جهته، أكد طالب حكيم، عضو ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الطفل، أنه في الأيام القليلة القادمة سيقوم المجلس بإطلاق خلية إخطار للتبيلغ عن الأخطار التي تهدد الأطفال على المستوى الوطني، سيشرف عليها الأطباء المختصون النفسيون التابعون إلى الحماية المدنية بسبب الخبرة التي يتمتعون بها، وذلك يدخل ضمن التعاون بين كافة المؤسسات العمومية.