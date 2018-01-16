غم قرار المحكمة الإدارية لبجاية، الذي أمر بالوقف الفوري للإضراب الذي شنته نقابة "الكنابست" بالولاية والذي دخل أسبوعه الثاني، إلا أن المجلس الولائي للنقابة تمسك في بيان له بـ"النضال" إلى غاية تسوية كل الملفات العالقة والتي تعد بالآلاف.
وندد باستعمال الإدارة حسبه لكل وسائل الترهيب تجاه الأساتذة المضربين، خاصة المتربصين منهم والمتعاقدين، كما استنكرت النقابة لجوء الإدارة إلى الخصم "التعسفي" من رواتب المضربين، وبعد فشل كل هذه الترسانة، يضيف البيان، لجأت المديرية إلى المحاكم ظنا منها أن مثل هذه الممارسات من شأنها "تركيع الأساتذة".
وطمأن المجلس الولائي للنقابة، الأساتذة، خاصة المتربصين والمتعاقدين أن حقوقهم في الممارسة النقابية يضمنها لهم القانون 11/90 حيث حذرت، القائمين على شؤون مديرية التربية بالولاية، فيما يخص العمل على عرقلة ممارسة الحق النقابي، بدل السعي لإيجاد الحلول للملفات المكدسة لسنوات على مستوى مصالحها، إذ ينتظر المجلس من المديرية تجسيد محتوى المحاضر الممضاة بتاريخ 6 و11 ديسمبر الفارط، كما أكد المجلس الولائي تمسكه بضرورة تجسيد كل النقاط الواردة في محضر 19 مارس 2015 الممضى بين الوزارة والمكتب الوطني للكنابست، ودعا بيان النقابة إلى تجمع أمام مديرية التربية يوم الاثنين المقبل مع الدخول بكل قوة في الإضراب الوطني المفتوح المقرر ابتداء من يوم الثلاثاء.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية انحصار التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1جامعة: مسابقة وطنية للترشح للقبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج
2مليون سنتيم لتسجيل موعد فيزا وتحذير من التعامل مع الوسطاء
3مستخدمو الملاحة الجوية يستأنفون العمل
4الجيش يقضي على 9 إرهابيين بخنشلة ويسترجع أسلحة وقنابل يدوية
5"الكنابست": لن تنجحوا في تركيع الأستاذ!
Français English
الرأي
سلطان بركاني
طلبوا الآخرة.. فسادُوا الدّنيا
سليم قلالة
وحدة الكسكسي!
معلومي ياسين
ارفعوا أيديكم عن الرياضة الجزائرية
عبد الناصر
بياض بـ"الأسود"!
التهامي مجوري
دفاع عن الحديث النبوي 2/2
عمار يزلي
حظوظ.. جوية
جمال لعلامي
"وين رانا رايحين"؟
رشيد ولد بوسيافة
الحرف العربي يجمعنا
أبو بكر خالد سعد الله
"العلوم العربية" : الفضل لبيئتها!
التهامي مجوري
دفاع عن الحديث النبوي 1/2
الفيديو
إرهاب الطرقات في الجزائر.. مجزرة أخرى!
رد فعل أم وطفليها لحظة صعود سيارة الرصيف بالسعودية
رئاسيات مصر.. كل الطرق تؤدي إلى السيسي..!
فضيحة ترميم القصبة برواية مهندس ألماني!
حرب زطشي مع قرباج.. لمصلحة من وضد من؟
الجزائر والمغرب.. أزمة، فمصافحة، فعناق، فأزمة..!
رئيس ليبيريا جورج ويا يحضر صلاة الجمعة في مونروفيا
هل تجار المخدرات وحدهم من يستحقون الإعدام يا أويحيى؟
الداعية الطاهر سرايش.. يترجّل
21 سنة على رأس النقابة.. ما هو سر عبد المجيد سيدي السعيد؟!
دعت إلى المشاركة في الإضراب الوطني المفتوح
"الكنابست": لن تنجحوا في تركيع الأستاذ!
ع. تڤمونت
غم قرار المحكمة الإدارية لبجاية، الذي أمر بالوقف الفوري للإضراب الذي شنته نقابة "الكنابست" بالولاية والذي دخل أسبوعه الثاني، إلا أن المجلس الولائي للنقابة تمسك في بيان له بـ"النضال" إلى غاية تسوية كل الملفات العالقة والتي تعد بالآلاف.
تغطيات ذات صلة
الجيش يقضي على 9 إرهابيين بخنشلة ويسترجع أسلحة وقنابل يدوية
جنايات العاصمة تؤجل قضية "المجاهدين المزيفين"
"الكنابست": لن تنجحوا في تركيع الأستاذ!
مستخدمو الملاحة الجوية يستأنفون العمل
جامعة: مسابقة وطنية للترشح للقبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج
وندد باستعمال الإدارة حسبه لكل وسائل الترهيب تجاه الأساتذة المضربين، خاصة المتربصين منهم والمتعاقدين، كما استنكرت النقابة لجوء الإدارة إلى الخصم "التعسفي" من رواتب المضربين، وبعد فشل كل هذه الترسانة، يضيف البيان، لجأت المديرية إلى المحاكم ظنا منها أن مثل هذه الممارسات من شأنها "تركيع الأساتذة".
وطمأن المجلس الولائي للنقابة، الأساتذة، خاصة المتربصين والمتعاقدين أن حقوقهم في الممارسة النقابية يضمنها لهم القانون 11/90 حيث حذرت، القائمين على شؤون مديرية التربية بالولاية، فيما يخص العمل على عرقلة ممارسة الحق النقابي، بدل السعي لإيجاد الحلول للملفات المكدسة لسنوات على مستوى مصالحها، إذ ينتظر المجلس من المديرية تجسيد محتوى المحاضر الممضاة بتاريخ 6 و11 ديسمبر الفارط، كما أكد المجلس الولائي تمسكه بضرورة تجسيد كل النقاط الواردة في محضر 19 مارس 2015 الممضى بين الوزارة والمكتب الوطني للكنابست، ودعا بيان النقابة إلى تجمع أمام مديرية التربية يوم الاثنين المقبل مع الدخول بكل قوة في الإضراب الوطني المفتوح المقرر ابتداء من يوم الثلاثاء.