دعت إلى المشاركة في الإضراب الوطني المفتوح "الكنابست": لن تنجحوا في تركيع الأستاذ!

غم قرار المحكمة الإدارية لبجاية، الذي أمر بالوقف الفوري للإضراب الذي شنته نقابة "الكنابست" بالولاية والذي دخل أسبوعه الثاني، إلا أن المجلس الولائي للنقابة تمسك في بيان له بـ"النضال" إلى غاية تسوية كل الملفات العالقة والتي تعد بالآلاف.

وندد باستعمال الإدارة حسبه لكل وسائل الترهيب تجاه الأساتذة المضربين، خاصة المتربصين منهم والمتعاقدين، كما استنكرت النقابة لجوء الإدارة إلى الخصم "التعسفي" من رواتب المضربين، وبعد فشل كل هذه الترسانة، يضيف البيان، لجأت المديرية إلى المحاكم ظنا منها أن مثل هذه الممارسات من شأنها "تركيع الأساتذة".

وطمأن المجلس الولائي للنقابة، الأساتذة، خاصة المتربصين والمتعاقدين أن حقوقهم في الممارسة النقابية يضمنها لهم القانون 11/90 حيث حذرت، القائمين على شؤون مديرية التربية بالولاية، فيما يخص العمل على عرقلة ممارسة الحق النقابي، بدل السعي لإيجاد الحلول للملفات المكدسة لسنوات على مستوى مصالحها، إذ ينتظر المجلس من المديرية تجسيد محتوى المحاضر الممضاة بتاريخ 6 و11 ديسمبر الفارط، كما أكد المجلس الولائي تمسكه بضرورة تجسيد كل النقاط الواردة في محضر 19 مارس 2015 الممضى بين الوزارة والمكتب الوطني للكنابست، ودعا بيان النقابة إلى تجمع أمام مديرية التربية يوم الاثنين المقبل مع الدخول بكل قوة في الإضراب الوطني المفتوح المقرر ابتداء من يوم الثلاثاء.