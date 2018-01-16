ينتظر أن تعرف أحوال الطقس تغيرا جذريا بداية من صباح السبت، إلى غاية مساء الأحد، حيث ستشهد سقوط أمطار رعدية وانخفاض محسوس في درجات الحرارة، ناهيك عن تساقط الثلوج على كافة المرتفعات التي يصل علوها إلى 1200 متر، مع رياح ستكون قوية نسبيا تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة.
ستعرف الولايات الغربية والوسطى على مدار يومين كاملين أمطارا، حيث ستتجاوز كمية الأمطار 40 ملم بالإضافة إلى رياح قوية، وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية، فإن الأجواء اضطربت مساء الجمعة ابتداء من الظهيرة على الولايات الغربية والوسطى مع تسجيل هطول لإمطار.
الاضطراب الجوي حسب ذات المصدر سيجتاح العديد من المناطق، حيث سيكون متوسط النشاط سريع الحركة اليوم السبت، وغدا الأحد، بالإضافة إلى غيوم ستزحف من المناطق الغربية للوطن نحو المناطق الوسطى وكذا إلى الولايات الشرقية بداية من ظهيرة السبت، حيث ستبقى الأجواء مغشاة تتحول تدريجيا إلى غائمة مرفوقة بقطرات من الأمطار.
وفي سياق متصل، ستبقى الأجواء باردة غير مستقرة مرفوقة بأمطار رعدية تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة مع تسجيل انخفاض في درجات الحرارة، حيث ستتراوح ما بين 5 إلى 10 درجات على بعض الولايات الوسطي الداخلية وكذا ما بين 7 إلى 11 درجة على السواحل، وكذا الولايات الشرقية وما بين 15 إلى 24 درجة بالجنوب التي ستعرف هطولا للأمطار وكذا مع تساقط للثلوج على المرتفعات تصل إلى 1200 متر.
وفي سياق متصل، ستستقر الوضعية الجوية على ولايات الوطن منتصف الاثنين إلى غاية الأربعاء ليضطرب الجو مرة أخرى يوم الخميس المقبل.
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انخفاض محسوس في درجات الحرارة
أمطار ورياح قوية وثلوج بالمرتفعات
إيمان بوخليف
ينتظر أن تعرف أحوال الطقس تغيرا جذريا بداية من صباح السبت، إلى غاية مساء الأحد، حيث ستشهد سقوط أمطار رعدية وانخفاض محسوس في درجات الحرارة، ناهيك عن تساقط الثلوج على كافة المرتفعات التي يصل علوها إلى 1200 متر، مع رياح ستكون قوية نسبيا تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة.
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ستعرف الولايات الغربية والوسطى على مدار يومين كاملين أمطارا، حيث ستتجاوز كمية الأمطار 40 ملم بالإضافة إلى رياح قوية، وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية، فإن الأجواء اضطربت مساء الجمعة ابتداء من الظهيرة على الولايات الغربية والوسطى مع تسجيل هطول لإمطار.
الاضطراب الجوي حسب ذات المصدر سيجتاح العديد من المناطق، حيث سيكون متوسط النشاط سريع الحركة اليوم السبت، وغدا الأحد، بالإضافة إلى غيوم ستزحف من المناطق الغربية للوطن نحو المناطق الوسطى وكذا إلى الولايات الشرقية بداية من ظهيرة السبت، حيث ستبقى الأجواء مغشاة تتحول تدريجيا إلى غائمة مرفوقة بقطرات من الأمطار.
وفي سياق متصل، ستبقى الأجواء باردة غير مستقرة مرفوقة بأمطار رعدية تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة مع تسجيل انخفاض في درجات الحرارة، حيث ستتراوح ما بين 5 إلى 10 درجات على بعض الولايات الوسطي الداخلية وكذا ما بين 7 إلى 11 درجة على السواحل، وكذا الولايات الشرقية وما بين 15 إلى 24 درجة بالجنوب التي ستعرف هطولا للأمطار وكذا مع تساقط للثلوج على المرتفعات تصل إلى 1200 متر.
وفي سياق متصل، ستستقر الوضعية الجوية على ولايات الوطن منتصف الاثنين إلى غاية الأربعاء ليضطرب الجو مرة أخرى يوم الخميس المقبل.