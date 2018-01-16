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أهدت لهم بناية المنظمة ومعها أنظمة لتحويل المعلومات
الصين تجسست على الأفارقة طيلة 5 سنوات
كشفت صحيفة لوموند الفرنسية، الجمعة، أن جمهورية الصين التي أهدت مقر الإتحاد الإفريقي بأديس أبابا لدول القارة عام 2012 ظلت تتجسس على اجتماعات المنظمة عبر زرع أنظمة معلوماتية وميكروفونات في البناية، قام خبراء جزائريون بنزعها.
ووفق الصحيفة فإن اكتشاف هذه القضية كان في جانفي 2017 عندما لاحظ العاملون في خلية الإعلام الآلي بالمنظمة أن خوادم أو الشبكة المعلوماتية، كانت في حالة ضغط بين منتصف الليل والثانية صباحا رغم أن المكاتب كانت فارغة.
وأوضحت نقلا عن عدة مصادر بالمنظمة، أن هذه الحادثة قادت إلى اكتشاف عمليات تحويل لأسرار ومعلومات الأفارقة نحو شنغهاي الصينية.
وعام 2012 قدمت الصين بناية الإتحاد الإفريقي بأديس أبابا مجهزة بصفة كاملة هبة لدول القارة، وكشفت التحقيقات أن المهندسين الصينيين تركوا ثغرتين تمكنان من الدخول سرا وعن بعد إلى المعلومات التي يتم تخزينها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر من الإتحاد الإفريقي، أنه بعد اكتشاف هذه الثغرة تم تسريح مهندسين صينيين يعملون بمقر الإتحاد الإفريقي وإعادة النظر في كافة المنظومة المعلوماتية للمنظمة.
وأضافت أنه في قمة جويلية 2017 تمت الإستعانة بأربعة خبراء جزائريين وآخرين من إثيوبيا، اكتشفوا أيضا وجود ميكروفونات صغيرة تحت المكاتب وفي الجدران بقاعات الاجتماعات المخصصة للمسؤولين والقادة الأفارقة.
مهندس - الجزائر2018/01/26 على 21:391
وعلاه الصين برك ؟
والهواتف الذكية، أليست ترافقنا في كل مكان وفيها برامج تسجل وترسل ما تشاء بالصوت والصورة ؟
الآن كل شيء مكشوف.
حتى الهواتف "حطبة" التي سعرها 2000 دج هي "حطبة" في الظاهر لكن يضعون فيها ما شاؤوا من برامج حديثة.
02018/01/26 على 21:412
الافارقة ليس عندهم مايخفونه فعلى ماذا تتجسس الصين
فالافارقة ليس لهم جيوش قوية ولااقتصاد قوي ولاتكنولوجيا تهدد بها الصين
كما ان الافارقة مافي قلوبهم على السنتهم كما هو حال جميع الدول المتخلفة
فخير للصين ان تتجسس على جيرانها فمنهم قد ياتي التهديد
مجبر على التعليق - بعد القراءة2018/01/26 على 21:463
رغم عدم تصديقي لوكالات الأنباء الأجنبية و الصحف الناطقة باسم مصالح حكوماتها و الغرض من نشر مثل هذه المعلومات و من المستفيد، و لو أن الخبر صحيح ........
على الافارقة الاعتماد على انفسهم في بناء مثل هذه المقرات
dzaiir zina - alger..2018/01/26 على 22:134
لا اصدق .ربما المخزن والصهائنة هم من تجسسوا لان الصين ربحت افريقيا .اعداء الصين هم يتجسسون وحتى لو تم التجسس من شنقاي فها لا يعتبر دليلا لان الكثير من القنصوليات وكبرريات المؤسسات الاجنبية موجودة هناك و الايام بيننا .
Mohamed2018/01/26 على 22:285
لمادا العجب هل تعتقدون الجزائر لا تدخل في هده الدول
برامج التجسس الصينية المكتشفة في الآلاف من الهواتف الذكية Androïde * رقم IMEI,، وتاريخ الرسائل القصيرة SMS والمكالمات، وموقع الجهاز أو قائمة contacts والتطبيقات المستخدمة
ليس هدا فاحسب كدلك برامج التجسس المثبتة مسبقا من قبل Lenovo على جهاز الكمبيوتر الخاص
la CIA/NSA et la Chine هدا البيومتري رانا كلنا عرات "à poil" أمام العمالقة العالم samsung google Facebook
les firmware des disque dure كل شيئ مخترق
Mohamed2018/01/26 على 22:396
NSA لديها برامج تتبت في firmware des disques durs fabriqués par Western Digital, Seagate, Maxtor et Samsung ماعنك مادير
La guerre électronique القادمة لدلك الجزائر لازم عليها تهتم بهدا تكوين