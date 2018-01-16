ثمانية شبان ينجحون في بلوغ السواحل الإيطالية انتشال جثة لمجهول قرب ميناء بتيبازة

انتشلت مساء الخميس مصالح الحماية المدنية لوحدة بواسماعيل في ولاية تيبازة، جثة شخص مجهول الهوية في حالة متقدمة من التعفن عثر عليها صيادو السمك تطفو فوق سطح الماء بالقرب من ميناء خميستي. وأفاد مصدر بالحماية المدنية أن وحدة بواسماعيل تلقت بلاغا من طرف صيادي السمك في حوالي التاسعة والنصف ليلا حول وجود جثة تطفو على سطح الماء بالقرب ميناء خميستي، حيث تدخلت فرقة الغطاسين على الفور وتمكنت من انتشال الجثة التي قال مصدرنا أنها لرجل في عقده الرابع وهي في حالة متقدمة من التعفن، حيث تم نقلها على الفور إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القليعة، فيما فتحت المصالح الامنية تحقيقا في القضية.

من جهة أخرى، تمكن ثمانية شبان ينحدرون من مدينة تيبازة الخميس في بلوغ السواحل الإيطالية بعد ما انطلقوا فجر الأربعاء وقضوا في البحر حوالي 24 ساعة واجهوا فيها خطر الموت. وكان ذوو الحراقة في غاية القلق على مصير أبنائهم، غير أن أحدهم بدد المخاوف بعد اتصاله بعائلته، منبئا إياها ببلوغه ورفاقه السواحل الإيطالية.