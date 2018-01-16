أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن "قطر لن تكون أبدا في دائرة النفوذ السعودي".آل ثاني، في تصريحات للموقع الإلكتروني الإخباري الفرنسي "أوبينيون أنترناسيونال"، قال: "نحن مقتنعون بأن السعودية تريد قطر خاضعة لنفوذها، وهذا لن يحدث أبدا".
وأضاف أن "لقطر هويتها واستقلالها وتاريخها، وهي تتخذ قراراتها بكل استقلالية، وهذا الأمر غير قابل للتفاوض، وسيبقى كذلك في المستقبل"، مشيرا إلى أن "هذه الطريقة لمحاولة كسرنا لن تجدي، والشعب القطري مستعدٌّ للقتال دفاعا عن سيادته، وعلينا الاستعداد لحماية شعبنا".
وتابع: "لكننا نعتقد أن هذا هو الخيار الأخير، وليس هنالك سبيل سوى السياسة والحوار لخروجنا من هذه الأزمة".
وقال وزير الخارجية القطري: "نحن مستعدون لحل دبلوماسي منذ بداية الحصار، شرط احترام سيادتنا والقانون الدولي. لكن هل السعوديون مستعدون للحوار والتفاوض؟ سنواصل التساؤل عن دوافعهم الحقيقية". وأضاف: "عندما ننظُر إلى الوضع الإقليمي، ما يحدث في اليمن ولبنان، نرى أن السياسة السعودية زعزعت استقرار المنطقة وليس قطر وحدها. لذلك نعتقد أنه يجب أن تكون لدينا رؤية شاملة، وأن نجد الحلول للنزاعات في منطقتنا عبر الحوار، وليس بالتهديد كما نعيش حاليا".
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وزير خارجية قطر:
"لن نخضع للسعودية وشعبُنا مستعدٌّ للقتال"
ق. د
أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن "قطر لن تكون أبدا في دائرة النفوذ السعودي".آل ثاني، في تصريحات للموقع الإلكتروني الإخباري الفرنسي "أوبينيون أنترناسيونال"، قال: "نحن مقتنعون بأن السعودية تريد قطر خاضعة لنفوذها، وهذا لن يحدث أبدا".
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وأضاف أن "لقطر هويتها واستقلالها وتاريخها، وهي تتخذ قراراتها بكل استقلالية، وهذا الأمر غير قابل للتفاوض، وسيبقى كذلك في المستقبل"، مشيرا إلى أن "هذه الطريقة لمحاولة كسرنا لن تجدي، والشعب القطري مستعدٌّ للقتال دفاعا عن سيادته، وعلينا الاستعداد لحماية شعبنا".
وتابع: "لكننا نعتقد أن هذا هو الخيار الأخير، وليس هنالك سبيل سوى السياسة والحوار لخروجنا من هذه الأزمة".
وقال وزير الخارجية القطري: "نحن مستعدون لحل دبلوماسي منذ بداية الحصار، شرط احترام سيادتنا والقانون الدولي. لكن هل السعوديون مستعدون للحوار والتفاوض؟ سنواصل التساؤل عن دوافعهم الحقيقية". وأضاف: "عندما ننظُر إلى الوضع الإقليمي، ما يحدث في اليمن ولبنان، نرى أن السياسة السعودية زعزعت استقرار المنطقة وليس قطر وحدها. لذلك نعتقد أنه يجب أن تكون لدينا رؤية شاملة، وأن نجد الحلول للنزاعات في منطقتنا عبر الحوار، وليس بالتهديد كما نعيش حاليا".