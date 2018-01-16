كشف موقع "روتر نت" العبري، أنّ الشرطة الفلبينية اعتقلت عالم الكيمياء العراقي "طه محمد الجابوري"، بتهمة "مساعدة حماس في تطوير ترسانتها الصاروخية".
وقال الموقع العبري، إنه "في يوم الاثنين الماضي، كشفت الشرطة الفلبينية عن اعتقال عالم عراقي يبلغ من العمر 64 عاما يدعى طه محمد الجبوري اعترف خلال استجوابه بالمساعدة الفعالة في تطوير ترسانة صواريخ حماس".
وأضاف، وفقا لوكالة "سما"، فإنّ "مصادر مقربة من "حماس" أكدت، أنّ "الجبوري" سمح له عملاء الموساد بالوصول إلى مانيلا، عاصمة الفلبين، من خلال شركات القش الآسيوية التي يقودها الموساد، حيث اعتقلته قواتُ الشرطة المحلية، التي تتعاون بشكل منتظم مع الموساد الإسرائيلي".
وذكر الموقع نقلا عن المصادر، أن ضباط الموساد الإسرائيليين شاركوا في تحقيقات الجبوري لعدة أشهر.
وأوضح، أنّ المتحدث باسم الشرطة الفلبينية أكد اعتراف العالم العراقي بأنه ينتمي إلى حركة حماس، وساعدها في تطوير الصواريخ، بيد أن السبب "الرسمي" لطرده إلى بلاده الأصلية العراق هو انتهاء تأشيرة الإقامة. وأشار إلى أن هذا ليس أول عالم عربي يُشتبه في دعمه لحماس، وقبل عام تقريبا، قتل مهندس الطيران محمد الزواري في عملية نُسبت إلى الموساد بعد أن ساعد في بناء قدرات حماس في مجال الطائرات من دون طيار.
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موقعٌ عبري يكشف:
الموساد ساهم في اعتقال عالم عراقي ساعد حماس في تصنيع الصواريخ
ق. د
كشف موقع "روتر نت" العبري، أنّ الشرطة الفلبينية اعتقلت عالم الكيمياء العراقي "طه محمد الجابوري"، بتهمة "مساعدة حماس في تطوير ترسانتها الصاروخية".
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وقال الموقع العبري، إنه "في يوم الاثنين الماضي، كشفت الشرطة الفلبينية عن اعتقال عالم عراقي يبلغ من العمر 64 عاما يدعى طه محمد الجبوري اعترف خلال استجوابه بالمساعدة الفعالة في تطوير ترسانة صواريخ حماس".
وأضاف، وفقا لوكالة "سما"، فإنّ "مصادر مقربة من "حماس" أكدت، أنّ "الجبوري" سمح له عملاء الموساد بالوصول إلى مانيلا، عاصمة الفلبين، من خلال شركات القش الآسيوية التي يقودها الموساد، حيث اعتقلته قواتُ الشرطة المحلية، التي تتعاون بشكل منتظم مع الموساد الإسرائيلي".
وذكر الموقع نقلا عن المصادر، أن ضباط الموساد الإسرائيليين شاركوا في تحقيقات الجبوري لعدة أشهر.
وأوضح، أنّ المتحدث باسم الشرطة الفلبينية أكد اعتراف العالم العراقي بأنه ينتمي إلى حركة حماس، وساعدها في تطوير الصواريخ، بيد أن السبب "الرسمي" لطرده إلى بلاده الأصلية العراق هو انتهاء تأشيرة الإقامة. وأشار إلى أن هذا ليس أول عالم عربي يُشتبه في دعمه لحماس، وقبل عام تقريبا، قتل مهندس الطيران محمد الزواري في عملية نُسبت إلى الموساد بعد أن ساعد في بناء قدرات حماس في مجال الطائرات من دون طيار.