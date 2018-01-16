ضبط مفتشة تعليم ابتدائي متلبسة بالرشوة في الطارف

ألقى عناصر أمن دائرة الذرعان، مساء الخميس، القبض على مفتشة تعليم ابتدائي تعمل بمقاطعة الذرعان متلبسة بتلقي رشوة مالية من طرف أستاذة تعليم ابتدائي، وكانت قد اشترطت عليها المفتشة المبلغ المقدر بمليوني سنتيم مقابل تسهيل عملية تثبيتها كأستاذة مرسمة بقطاع التعليم.

وحسب ما أفادتنا به مصادر مطلعة فإن المعلمة التي التحقت حديثا بمهنة التعليم والتي كانت تنتظر دورها للترسيم على غرار مئات الأساتذة الجدد قبلت العرض وتظاهرت أمام المفتشة بأنها مستعدة من أجل الترسيم وتم الاتفاق على القيمة المالية المحددة والوقت والمكان الذي تلتقيان فيه، وبعد افتراقهما توجهت المعلمة إلى أمن الدائرة وأخبرت عناصرها بتفاصيل عملية الابتزاز التي تعرضت لها وأن المعنية اشترطت عليها ضرورة الحصول على مبلغ من المال مقابل تيسير الترسيم، وقامت بأخذ نسخ مصورة عن الأوراق النقدية سلمتها لهم لينتشر أفراد أمن بزي مدني قريبا من المكان وفي اللحظة التي التقت فيها المتهمة بالضحية لاستلام المبلغ، ألقي القبض على المفتشة، حيث حولت بأمر قاضي التحقيق بوضعها تحت الرقابة القضائية.