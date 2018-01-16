القضاء على 7 إرهابيين بخنشلة

تمكنت مفرزة للجيش، الجمعة من القضاء على 7 إرهابيين خطيرين، إثر كمين بمنطقة الرخوش ببلدية ششار ولاية خنشلة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

العملية حسب البيان مكنت من استرجاع خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، بندقية بمنظار، بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف، أربعة عشر مخزنا مملوءة للذخيرة، أربع قنابل يدوية.

وأضاف البيان "هذه العملية تأتي في سياق الجهود التي تبذلها وحدات الجيش الوطني الشعبي لمطاردة فلول المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا".