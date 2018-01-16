وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الخميس، حكما بالسجن المؤبد في حق أحد عناصر أمير التنظيم الإرهابي المسمى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، كان ينشط لصالح جماعته بجبال البويرة، وتعتبر من اخطر الجماعات الإرهابية التي بثت الرعب في أوساط الجزائريين خلال العشرية السوداء، حيث كان المتهم مكلفا باستهداف رجال الأمن وعائلاتهم من خلال نصب كمائن لهم، إلى غاية توقيفه وبحوزته سلاح كلاشينكوف.
تفاصيل الملف استنادا لمحاكمة المتهم المتابع بتهمة تكوين جمعية أشرار إرهابية منظمة، والانخراط في جماعة إرهابية تنشط في الداخل من أجل بث الرعب واستهداف أمن الدولة وتزويدها من أجل صناعة متفجرات تستهدف مؤسسات الدولة، جاءت بعد إصدار أمر قبض في حقه تم الإطاحة به في ضواحي ولاية البويرة شهر جانفي 2015 متلبسا بحيازته سلاح ناري من نوع "كلاشينكوف" به 90 عيارا، خلال ورود اسمه على لسان عدد من الإرهابيين المقبوض عليهم اثناء استجوابهم.
وأفادت التصريحات أن المتهم كان ينشط بـ"الجماعة السلفية للدعوة والقتال" تحت قيادة المدعو "حسان حطاب" ليتم إصدار أمر بالقبض الجسدي في حقه، ثم تحويل المتهم البالغ من العمر 24 سنة المنحدر من ولاية البليدة للتحقيق القضائي، حيث اعترف هذا الأخير خلال سماعه أنه التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، وعمره لا يتجاوز 19 سنة، أين خضع للتدريب وكيفية صناعة المتفجرات التقليدية لدسها بمقرات ومؤسسات حساسة بالدولة.
كما قضى أكثر من ثلاث سنوات من العمل الإرهابي في التربص لعناصر الشرطة على مستوى الحواجز المزيفة واغتيالهم، وزود بسلاح خاص، استعمله في عدة عمليات إجرامية، ووضع كمائن لهم وحواجز مزيفة أسفرت عن إزهاق أرواح العديد من رجال الأمن، وواصل المتهم تصريحاته انه إضافة إلى العمل الإجرامي في حق الأبرياء، سخر نفسه لتقديم الدعم والإسناد للجماعات الدموية، من خلال توفير مختلف الأغراض الشخصية من ملابس وأغطية وغيرها من المستلزمات الضرورية التي يحتاجونها في الجبال، قبل أن يتراجع عن جميع تصريحاته بالجلسة العلنية وحاول التظاهر بالجنون للتملص من المسؤولية الجزائية أمام القضاء، الذي التمس بموجبها النائب العام عقوبة الإعدام، لتدينه المحكمة بالحكم السالف ذكره.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية انحصار التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1"سمير" سائق الحافلة يترك رسالة مؤثرة عبر "فايسبوك" قبل المجزرة!
2أمطار ورياح قوية وثلوج بالمرتفعات
3ارتفاع حصيلة الإرهابيين المقضي عليهم بخنشلة إلى ثمانية
4ضبط مفتشة تعليم ابتدائي متلبسة بالرشوة في الطارف
5العثور على أسلحة وذخيرة بتندوف
Français English
الرأي
حبيب راشدين
نحو نظام ليبرالي هجين
محمد بوالروايح
ثلاثة أيام في ضيافة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بتلمسان
جمال لعلامي
"البازقة".. و"الحراقة"!
حسين لقرع
حينما تُمارَس الاحتجاجات بمعاقبة المواطنين!
سلطان بركاني
طلبوا الآخرة.. فسادُوا الدّنيا
سليم قلالة
وحدة الكسكسي!
معلومي ياسين
ارفعوا أيديكم عن الرياضة الجزائرية
عبد الناصر
بياض بـ"الأسود"!
التهامي مجوري
دفاع عن الحديث النبوي 2/2
عمار يزلي
حظوظ.. جوية
الفيديو
رد فعل أم وطفليها لحظة صعود سيارة الرصيف بالسعودية
إرهاب الطرقات في الجزائر.. مجزرة أخرى!
رئاسيات مصر.. كل الطرق تؤدي إلى السيسي..!
فضيحة ترميم القصبة برواية مهندس ألماني!
حرب زطشي مع قرباج.. لمصلحة من وضد من؟
الجزائر والمغرب.. أزمة، فمصافحة، فعناق، فأزمة..!
رئيس ليبيريا جورج ويا يحضر صلاة الجمعة في مونروفيا
هل تجار المخدرات وحدهم من يستحقون الإعدام يا أويحيى؟
الداعية الطاهر سرايش.. يترجّل
21 سنة على رأس النقابة.. ما هو سر عبد المجيد سيدي السعيد؟!
كان مكلفا باغتيال رجال الأمن في الحواجز المزيفة
المؤبد للإرهابي صانع المتفجرات ضمن "الجماعة السلفية" بالبويرة
مريم زكري
وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الخميس، حكما بالسجن المؤبد في حق أحد عناصر أمير التنظيم الإرهابي المسمى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، كان ينشط لصالح جماعته بجبال البويرة، وتعتبر من اخطر الجماعات الإرهابية التي بثت الرعب في أوساط الجزائريين خلال العشرية السوداء، حيث كان المتهم مكلفا باستهداف رجال الأمن وعائلاتهم من خلال نصب كمائن لهم، إلى غاية توقيفه وبحوزته سلاح كلاشينكوف.
تغطيات ذات صلة
المؤبد للإرهابي صانع المتفجرات ضمن "الجماعة السلفية" بالبويرة
القضاء على 7 إرهابيين بخنشلة
ضبط مفتشة تعليم ابتدائي متلبسة بالرشوة في الطارف
انتشال جثة لمجهول قرب ميناء بتيبازة
توقيف طبيب يمارس الإجهاض بخنشلة
تفاصيل الملف استنادا لمحاكمة المتهم المتابع بتهمة تكوين جمعية أشرار إرهابية منظمة، والانخراط في جماعة إرهابية تنشط في الداخل من أجل بث الرعب واستهداف أمن الدولة وتزويدها من أجل صناعة متفجرات تستهدف مؤسسات الدولة، جاءت بعد إصدار أمر قبض في حقه تم الإطاحة به في ضواحي ولاية البويرة شهر جانفي 2015 متلبسا بحيازته سلاح ناري من نوع "كلاشينكوف" به 90 عيارا، خلال ورود اسمه على لسان عدد من الإرهابيين المقبوض عليهم اثناء استجوابهم.
وأفادت التصريحات أن المتهم كان ينشط بـ"الجماعة السلفية للدعوة والقتال" تحت قيادة المدعو "حسان حطاب" ليتم إصدار أمر بالقبض الجسدي في حقه، ثم تحويل المتهم البالغ من العمر 24 سنة المنحدر من ولاية البليدة للتحقيق القضائي، حيث اعترف هذا الأخير خلال سماعه أنه التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، وعمره لا يتجاوز 19 سنة، أين خضع للتدريب وكيفية صناعة المتفجرات التقليدية لدسها بمقرات ومؤسسات حساسة بالدولة.
كما قضى أكثر من ثلاث سنوات من العمل الإرهابي في التربص لعناصر الشرطة على مستوى الحواجز المزيفة واغتيالهم، وزود بسلاح خاص، استعمله في عدة عمليات إجرامية، ووضع كمائن لهم وحواجز مزيفة أسفرت عن إزهاق أرواح العديد من رجال الأمن، وواصل المتهم تصريحاته انه إضافة إلى العمل الإجرامي في حق الأبرياء، سخر نفسه لتقديم الدعم والإسناد للجماعات الدموية، من خلال توفير مختلف الأغراض الشخصية من ملابس وأغطية وغيرها من المستلزمات الضرورية التي يحتاجونها في الجبال، قبل أن يتراجع عن جميع تصريحاته بالجلسة العلنية وحاول التظاهر بالجنون للتملص من المسؤولية الجزائية أمام القضاء، الذي التمس بموجبها النائب العام عقوبة الإعدام، لتدينه المحكمة بالحكم السالف ذكره.