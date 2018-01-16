صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
قررت نقابة الشبه الطبي الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بداية من يوم 5 فيفري المقبل، وهذا بعد فشل مساعي الحوار مع الوزارة الوصية. ورغم لجوء وزارة الصحة للعدالة لمنع إضراب الممرضين الذي كان بصفة دورية كل ثلاثة أيام في الأسبوع، إلا أن النقابة وفي بيان لها، السبت، قررت مواصلة الإضراب بعد اجتماع المكتب الوطني من خلال شل المستشفيات بداية من الاثنين المقبل.
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بعد فشل مساعي الحوار مع الوزارة الوصية
"شبه الطبي" في إضراب مفتوح بداية من 5 فيفري
إلهام. ب
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
قررت نقابة الشبه الطبي الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بداية من يوم 5 فيفري المقبل، وهذا بعد فشل مساعي الحوار مع الوزارة الوصية. ورغم لجوء وزارة الصحة للعدالة لمنع إضراب الممرضين الذي كان بصفة دورية كل ثلاثة أيام في الأسبوع، إلا أن النقابة وفي بيان لها، السبت، قررت مواصلة الإضراب بعد اجتماع المكتب الوطني من خلال شل المستشفيات بداية من الاثنين المقبل.
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واعتبر المكتب الوطني للنقابة خيار التصعيد راجعا لغلق باب الحوار من قبل الوزارة الوصية، وعدم تلبيتها لمطالبهم رغم جلسة الحوار التي عقدها الوزير في 14 جانفي الجاري مع ممثلي نقابة شبه الطبي.