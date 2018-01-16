الدرك يحرر فتاة قاصرا مختطفة بالبليدة

date 2018/01/27 views 493 comments 0
author-picture

icon-writer نوارة باشوش

صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية

تمكنت فصيلة الأمن والتدخل بالأربعاء التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الوطني بالبليدة السبت، من تحرير فتاة قاصر تم اختطافها من طرف أحد الأشخاص.

icon-links تغطيات ذات صلة

وحسب المعلومات التي تحوز عليها "الشروق"، فإنه تنفيذا للخطة التي سطرها قائد المجموعة الإقليمية لدرك الوطني بالبليدة المقدم مختار زروال، واستغلالا للمعلومات المتوفرة، نجحت فصيلة الأمن والتدخل بالأربعاء من تحرير قاصر تقطن ببلدية مفتاح، تم اختطافها من طرف أحد الشباب الذي تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، حيث أمر وكيل الجمهورية بإيداعه الحبس، في انتظار استكمال التحقيق وتقديمه للمحاكمة، فيما تم عرض القاصر على الطبيب الشرعي لفحصها.

icon-tags
  • print