تمكنت فصيلة الأمن والتدخل بالأربعاء التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الوطني بالبليدة السبت، من تحرير فتاة قاصر تم اختطافها من طرف أحد الأشخاص.
وحسب المعلومات التي تحوز عليها "الشروق"، فإنه تنفيذا للخطة التي سطرها قائد المجموعة الإقليمية لدرك الوطني بالبليدة المقدم مختار زروال، واستغلالا للمعلومات المتوفرة، نجحت فصيلة الأمن والتدخل بالأربعاء من تحرير قاصر تقطن ببلدية مفتاح، تم اختطافها من طرف أحد الشباب الذي تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، حيث أمر وكيل الجمهورية بإيداعه الحبس، في انتظار استكمال التحقيق وتقديمه للمحاكمة، فيما تم عرض القاصر على الطبيب الشرعي لفحصها.
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الدرك يحرر فتاة قاصرا مختطفة بالبليدة
نوارة باشوش
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
تمكنت فصيلة الأمن والتدخل بالأربعاء التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الوطني بالبليدة السبت، من تحرير فتاة قاصر تم اختطافها من طرف أحد الأشخاص.
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وحسب المعلومات التي تحوز عليها "الشروق"، فإنه تنفيذا للخطة التي سطرها قائد المجموعة الإقليمية لدرك الوطني بالبليدة المقدم مختار زروال، واستغلالا للمعلومات المتوفرة، نجحت فصيلة الأمن والتدخل بالأربعاء من تحرير قاصر تقطن ببلدية مفتاح، تم اختطافها من طرف أحد الشباب الذي تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، حيث أمر وكيل الجمهورية بإيداعه الحبس، في انتظار استكمال التحقيق وتقديمه للمحاكمة، فيما تم عرض القاصر على الطبيب الشرعي لفحصها.