نفت لـ "الشروق" تعرضها لأي "ميكروب" أو خطأ طبي.. نقل الفكاهية عتيقة طوبال إلى المُستشفى العسكري ببوشاوي

بعد بضعة أيام قضتها بمستشفى "ليغليسين" التابع للأمن الوطني، غادرت الفنانة الفكاهية عتيقة طوبال إلى المستشفى العسكري بـ "بوشاوي"، وذلك بهدف إجراء تمارين صحية أو ما يُعرف بحصص إعادة التأهيل.

وتأمل عتيقة خلال المرحلة المقبلة الوقوف على قدميها مجددا، بعد عملية جراحية دقيقة قامت بها على مستوى عمودها الفقري بالمستشفى الأمريكي بباريس، وعادت لأرض الوطن مؤخرا لبداية مرحلة العلاج الفيزيائي (الطبيعي).

وفي اتصال مع "الشروق"، نفت الفنانة أن تكون قد تعرضت لأي ميكروب أو خطأ طبي في المستشفى الأمريكي كما تردد على نحو واسع مؤخرا. قائلة إنها تضع ثقة كبيرة في الأطباء الجزائريين في المرحلة الثانية من علاجها.