تلتقي، اليوم، وزيرة التربية، بنقابة "الكناباست"، في لقاء يُقال والعهدة على الراوي، إنه لامتصاص الغضب والتفاوض حول المشاكل والمطالب العالقة والمعلقة، حتى يتمّ تجنب إضراب 30 جانفي، وإنقاذ التلاميذ من عطلة اضطرارية، ما بين عطلتي الشتاء والربيع!
قال لي أحد الأساتذة القدماء، وهو الآن في التقاعد: لقد أضربنا في وقتنا، لكننا كنـّا نضرب من أجل التعريب والمنظومة التربوية، والإصلاحات، والمنهاج التربوي، ومضمون الكتاب المدرسي، وطبيعة أسئلة "الباك" و"البيام" و"السيزيام"، وهذا هو الفرق بين جيلنا وجيلهم!
لم أجد ما أردّ به على هذا المحترم، وهو المعلم الذي كاد أن يكون رسولا، سوى أنني صمت مستمعا، ثم قلت له بهدوء: "تبدّل الوقت يا أستاذي الكريم".. قال: "نعيب زماننا والعيب فينا".. قلت: في وقتكم كان "الزلط والتفرعين" ولذلك كنتم "مشتاقين اللقمة" لكنكم تناضلون من أجل التعريب مثلا!
قال والدموع في عينيه، بعدما أمسكها لكنه لم يقدر على إخفائها: نعم كنـّا أحيانا مشتاقين تمرة، لكننا درسنا ودرّسنا وكوّنا إطارات عليا منهم أساتذة.. قلت: ربما من هؤلاء الأساتذة المناضلين اليوم بالإضراب بهدف تحقيق مطالب مهنية واجتماعية، أغلبها تتعلق بزيادة الأجور؟
سكت الأستاذ برهة من الزمن ثم تنفس واسترسل قائلا: هل تعلم يا سيّ جمال، أن أم أولادي هي كذلك معلمة متقاعدة، وعندي ولد معلم، وبنت معلمة، حاليا، لكن ماذا عساني أقول لك، هل ذاك الشبل من ذاك الأسد، أم أنه فعلا لكلّ "وقت وقتو" على حدّ تعبير البسطاء والشرفاء؟
سكتُ أنا هذه المرّة و"ضربت النحّ" مطولا، ثم قلت للأستاذ المخضرم: وهل يُضرب ابنك وابنتك، اليوم، من أجل التعريب والمنظومة والإصلاحات والبكالوريا ورفع المستوى؟ أم أنهما يُضربان مثل جيلهما من أجل لقمة العيش والأجر والترقية والتكوين وغيرها من المشاكل التي تهمّ الأستاذ والتلميذ معا، لكن التلميذ ووليه يعتقدان أنها لا تعنيهما؟
ضحك الأستاذ الفاضل، ثم قال: "مالقيتش واش أنقولك"..لكن اسمح لي أن أقول لك، إن الشبل والأسد واللبؤة من طينة واحدة، لكن كل منهم يختار الطريق الذي يعتقد أنه خال من المخاطر، وكلّ منهم أيضا يبحث عن "صيده" بطريقته الخاصة، من دون أن يهتمّ ربما بالآخرين!
.. فهمت من "خاتمة" أستاذ الزمن الجميل، أنه فعلا لكلّ وقت وقته، ولكل جيل زمانه، ولكلّ مدرسة أستاذها، لكنني في الأخير، قلت لأستاذنا حفظه الله ورعاه: تعلّمنا منكم القراءة والكتابة ومكارم الأخلاق وحبّ الوطن، وهذا يكفينا حتى لا ننخرط في "محاكمتكم" حتى وإن كان أبناؤكم من المعلمين الجُدد، يرون في التعليم أنه وظيفة وليس رسالة!
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية انحصار التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1كلي هذا الضفدع!
2أوقفوا التغبية!
3"سيمفونية" الموت!
4حقنا للاحتقان
Français English
الرأي
عمار يزلي
حقنا للاحتقان
جمال لعلامي
أوقفوا التغبية!
محمد حمادي
"سيمفونية" الموت!
حبيب راشدين
نحو نظام ليبرالي هجين
محمد بوالروايح
ثلاثة أيام في ضيافة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بتلمسان
جمال لعلامي
"البازقة".. و"الحراقة"!
حسين لقرع
حينما تُمارَس الاحتجاجات بمعاقبة المواطنين!
سلطان بركاني
طلبوا الآخرة.. فسادُوا الدّنيا
سليم قلالة
وحدة الكسكسي!
معلومي ياسين
ارفعوا أيديكم عن الرياضة الجزائرية
الفيديو
الخطوط الجوية الجزائرية.. أزمات لا تنتهي!
مقتل ملكة جمال سابقة رميًا بالرصاص في وضح النهار
رد فعل أم وطفليها لحظة صعود سيارة الرصيف بالسعودية
إرهاب الطرقات في الجزائر.. مجزرة أخرى!
رئاسيات مصر.. كل الطرق تؤدي إلى السيسي..!
فضيحة ترميم القصبة برواية مهندس ألماني!
حرب زطشي مع قرباج.. لمصلحة من وضد من؟
الجزائر والمغرب.. أزمة، فمصافحة، فعناق، فأزمة..!
رئيس ليبيريا جورج ويا يحضر صلاة الجمعة في مونروفيا
هل تجار المخدرات وحدهم من يستحقون الإعدام يا أويحيى؟
أوقفوا التغبية!
جمال لعلامي
تلتقي، اليوم، وزيرة التربية، بنقابة "الكناباست"، في لقاء يُقال والعهدة على الراوي، إنه لامتصاص الغضب والتفاوض حول المشاكل والمطالب العالقة والمعلقة، حتى يتمّ تجنب إضراب 30 جانفي، وإنقاذ التلاميذ من عطلة اضطرارية، ما بين عطلتي الشتاء والربيع!
مقالات سابقة للكاتب
"البازقة".. و"الحراقة"!
"وين رانا رايحين"؟
الإضراب خلال العطل!
زوالية.. دروع بشرية!
"تاع الذراري"!
قال لي أحد الأساتذة القدماء، وهو الآن في التقاعد: لقد أضربنا في وقتنا، لكننا كنـّا نضرب من أجل التعريب والمنظومة التربوية، والإصلاحات، والمنهاج التربوي، ومضمون الكتاب المدرسي، وطبيعة أسئلة "الباك" و"البيام" و"السيزيام"، وهذا هو الفرق بين جيلنا وجيلهم!
لم أجد ما أردّ به على هذا المحترم، وهو المعلم الذي كاد أن يكون رسولا، سوى أنني صمت مستمعا، ثم قلت له بهدوء: "تبدّل الوقت يا أستاذي الكريم".. قال: "نعيب زماننا والعيب فينا".. قلت: في وقتكم كان "الزلط والتفرعين" ولذلك كنتم "مشتاقين اللقمة" لكنكم تناضلون من أجل التعريب مثلا!
قال والدموع في عينيه، بعدما أمسكها لكنه لم يقدر على إخفائها: نعم كنـّا أحيانا مشتاقين تمرة، لكننا درسنا ودرّسنا وكوّنا إطارات عليا منهم أساتذة.. قلت: ربما من هؤلاء الأساتذة المناضلين اليوم بالإضراب بهدف تحقيق مطالب مهنية واجتماعية، أغلبها تتعلق بزيادة الأجور؟
سكت الأستاذ برهة من الزمن ثم تنفس واسترسل قائلا: هل تعلم يا سيّ جمال، أن أم أولادي هي كذلك معلمة متقاعدة، وعندي ولد معلم، وبنت معلمة، حاليا، لكن ماذا عساني أقول لك، هل ذاك الشبل من ذاك الأسد، أم أنه فعلا لكلّ "وقت وقتو" على حدّ تعبير البسطاء والشرفاء؟
سكتُ أنا هذه المرّة و"ضربت النحّ" مطولا، ثم قلت للأستاذ المخضرم: وهل يُضرب ابنك وابنتك، اليوم، من أجل التعريب والمنظومة والإصلاحات والبكالوريا ورفع المستوى؟ أم أنهما يُضربان مثل جيلهما من أجل لقمة العيش والأجر والترقية والتكوين وغيرها من المشاكل التي تهمّ الأستاذ والتلميذ معا، لكن التلميذ ووليه يعتقدان أنها لا تعنيهما؟
ضحك الأستاذ الفاضل، ثم قال: "مالقيتش واش أنقولك"..لكن اسمح لي أن أقول لك، إن الشبل والأسد واللبؤة من طينة واحدة، لكن كل منهم يختار الطريق الذي يعتقد أنه خال من المخاطر، وكلّ منهم أيضا يبحث عن "صيده" بطريقته الخاصة، من دون أن يهتمّ ربما بالآخرين!
.. فهمت من "خاتمة" أستاذ الزمن الجميل، أنه فعلا لكلّ وقت وقته، ولكل جيل زمانه، ولكلّ مدرسة أستاذها، لكنني في الأخير، قلت لأستاذنا حفظه الله ورعاه: تعلّمنا منكم القراءة والكتابة ومكارم الأخلاق وحبّ الوطن، وهذا يكفينا حتى لا ننخرط في "محاكمتكم" حتى وإن كان أبناؤكم من المعلمين الجُدد، يرون في التعليم أنه وظيفة وليس رسالة!