وفاة شاب خلال فراره من الشرطة بباتنة

لقي شاب حتفه خلال محاولته الهرب من عملية تفتيش قامت بها مصالح الشرطة داخل فندق شليا وسط مدينة باتنة، ليلة الجمعة. وحسب مصادر متطابقة فإن فرقة تابعة لمصالح الشرطة لأمن ولاية باتنة، كانت مكلفة بإجراء عملية مراقبة لعدد من الأشخاص والتثبت من هوياتهم نزلت لفندق شليا قصد التعرف على شخصين تلقت معلومات تفيد الاشتباه بهما.

وكان شخصان حاولا الفرار عبر السلالم للإفلات من تعرضهما للمراقبة، غير أن أحدهما وهو في منتصف العقد الرابع بادر للقفز من شرفة بالطابق الثاني لكنه ترنح ليسقط على رأسه ما سبب له صدمة عنيفة على مستوى الجمجمة مصحوبة بنزيف حاد تسبب في وفاته رغم نقله على عجل نحو مستشفى باتنة الجامعي، فيما قالت مصادر أخرى أن مرافقه قفز أيضا لكنه نجا بأعجوبة.

وأكدت معلومات أن الشاب المتوفي يقطن بحي بوعقال الشعبي دون معلومات دقيقة حول سبب قفزه من شرفة الفندق ولا عن أسباب إخضاعه لعملية التعريف للشرطة التي لم ترشح بشأنها معلومات تخص طبيعة التفتيش الروتيني أو بسبب مذكرة توقيف أو بحث للإحضار.